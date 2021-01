«Cal duplicar o triplicar les vacunes diàries»

Balanç de la vacunació a Girona. Dues setmanes després de l'inici de la campanya, el president del Col·legi de Metges, Josep Vilaplana, i la presidenta del Col·legi d'Infermers/es, Alícia Rey, lamenten el ritme «lent» de vacunació però es mostren satisfets i «sorpresos» de la bona resposta dels sanitaris per rebre la primera dosi.

Ja fa dues setmanes de l'inici de la campanya de la vacunació contra la COVID-19 a Girona i les expectatives no s'han complert. Així ho constaten el president del Col·legi de Metges, Josep Vilaplana, i la presidenta del Col·legi d'Infermers/es, Alícia Rey, que van lamentar divendres a aquest diari que el ritme d'administració de la primera dosi és «massa lent». «En els darrers dies la situació ha millorat però el ritme encara és massa baix. Fent càlculs necessitaríem augmentar el doble o triple de vacunacions diàries per tenir bona part de la població catalana vacunada a finals d'any», va explicar Vilaplana. Segons Rey, «hi ha molt personal per vacunar, ja que la resposta de les infermeres voluntàries a la crida de Salut ha sigut unànime» però va apuntar a problemes logístics i d'organització que, possiblement, han alentit l'administració de dosis, tot i que ho desconeix. Malgrat tot, iva insistir a poder arribar a la fita del «70% de població vacunada per tal d'aconseguir la immunitat de grup».

Respecte a la bona resposta del col·lectiu d'infermeria, amb més de 5.000 professionals voluntàries a tot Catalunya, Rey va lamentar, una vegada més, la infravaloració de la tasca que duen a terme i va remarcar la sensació d'estar treballant «a segona línia» permanent. És per això, que el col·legi gironí s'ha adherit aquesta setmana al manifest del Consell de Col·legis Oficials d'Infermeres i Infermers de Catalunya i altres entitats en què reclamen als mitjans de comunicació que «reflecteixin la feina que fem durant la campanya de vacunació».

D'altra banda, tant Vilaplana com Rey van valorar positivament l'arribada de dosis de la vacuna de la companyia Moderna, fet que ajudarà a «accelerar» el ritme de vacunació. Segons Josep Vilaplana, el vaccí de la farmacèutica nord-americana té «avantatges logístics, ja que es pot transportar en millors condicions». Tot i així, va destacar l'eficàcia de les dues vacunes, com també la d'Oxford i AstraZeneca, que «segurament s'aprovarà aquest mes». També va destacar que «la població no s'ha de preocupar per quin vaccí posar-se, sinó que ha de procurar vacunar-se com més aviat millor».

Dimecres d'aquesta setmana, la Comissió Europea va autoritzar la vacuna de Moderna i el ministre de Sanitat, Salvador Illa, va assegurar que les primeres dosis arribaran a Espanya en un període d'entre set i deu dies.

Paral·lelament a la vacunació dels residents i del personal dels geriàtrics, aquesta setmana Salut ha començat a administrar la primera dosi als treballadors sanitaris.

A la Regió Sanitària de Girona, la campanya va començar dilluns a l'hospital Trueta, amb l'arribada de 975 dosis que s'han anat administrant entre els professionals de manera voluntària i prioritzant els col·lectius d'acord amb les recomanacions de les autoritats sanitàries. Seguidament, dijous va iniciar-se al Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt, on també van arribar 975 dosis i aviat es començarà la campanya als pacients del Centre Sociosanitari La República, residents de les dues llars residència i a les persones de llarga estada de salut mental.

La setmana que ve la campanya seguirà als hospitals comarcals, com el d'Olot dilluns i el de Figueres, dimarts, segons va avançar Rey.

Rey i Vilaplana, que ja ha rebut la primera dosi, van destacar la «bona resposta dels sanitaris». Tot i que encara no hi ha xifres exactes, fins i tot s'esperaven menys èxit. «El nostre entorn mèdic està a favor de vacunar-se i ja està esperant impacient poder rebre la primera dosi», van assegurar. Vilaplana també va admetre que el Col·legi de Metges de Girona ha rebut peticions de sanitaris del sector privat per rebre la primera dosi de la vacuna. De moment es desconeix la data i Vilaplana va assegurar que des del col·legi estan en contacte amb el Departament de Salut perquè es puguin administrar com més aviat millor.

Finalment, el president del Col·legi de Metges i la presidenta del Col·legi d'Infermers/es van fer una crida a les administracions a fer pedagogia per evitar que hi hagi gruixos de població sense vacunar, sobretot la més vulnerable. Vilaplana va demanar que es facin estudis per veure «quines són les reticències generals» i també va remarcar que «cal donar la informació adequada per evitar confusions».