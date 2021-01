Denuncien dos restaurants del Pertús per servir fora d'horari

Els Mossos d'Esquadra van denunciar ahir els propietaris de dos restaurants de la part catalana del Pertús a la Jonquera, que estaven servint dinars a turistes fora de l'horari permès. En concret, la patrulla va enxampar els dos establiments oberts pels volts de les dotze del migdia, una hora abans del que fixa el Govern. En un d'ells hi havia 34 persones consumint, mentre que a l'altre se n'hi van detectar quinze. A més, els clients anaven sense mascareta i sense separació a les taules. Tot plegat va passar quan una patrulla va comprovar que hi havia dos autocars amb plaques franceses aparcats a la zona i van sospitar que podrien estar en establiments d'allà. Aleshores, van localitzar els dos restaurants oberts i van comprovar que a dins hi havia una cinquantena de persones menjant, incomplint la restricció horària i la de mobilitat. Per tot plegat, els policies van aixecar dues actes i van tramitar la preceptiva denúncia als propietaris. També van identificar dos clients per saber d'on procedien.