Discrepàncies entre sindicats i Educació sobre les oposicions

Discrepàncies entre USTEC-STEs i el Departament d'Educació per l'examen d'ahir d'oposicions a una plaça fixa de professor al qual, segons el sindicat, «desenes de persones no han pogut arribar-hi per culpa del temporal». Per aquesta raó, USTEC-STEs exigia a Educació que amb la màxima celeritat possible comuniqui una nova data per a la celebració de la segona prova. En un comunicat, el sindicat carregava contra el Departament per no haver ajornat la prova.

En canvi, Educació assegura que el 97,4% dels aspirants van poder realitzar la prova, mentre que 158 persones, «el 2,7% dels aspirants», no van poder accedir als tribunals. A més, defensen que les persones que van arribar tard a la convocatòria se'ls hi va «flexibilitzar l'horari» per poder realitzar la prova el mateix dia. En el cas dels opositors que no van poder accedir a l'examen, asseguren que «donaran la resposta adequada perquè els aspirants no en surtin perjudicats».