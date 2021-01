«Filomena» fa de Madrid una ciutat encerclada

L'any 2021 ha començat a la Comunitat de Madrid amb el mateix lema de l'infame 2020: «Queda't a casa». No tant pel coronavirus, que també, sinó per la històrica nevada registrada a l'autonomia: 33 litres per metre quadrat en forma de neu. Des de 1971 no s'havia vist res semblant. Ja hi ha dues víctimes mortals.

No va nevar només a la zona de la serra (on és habitual en aquesta època de l'any) sinó al cor de la ciutat. Tot Madrid es va llevar amb uns 40 centímetres de neu a les voreres, que no es distingien de la calçada. Ni un sol cotxe circulava per la ciutat perquè era impossible fer-ho. Si de cas, algun 4x4. Els que estaven aparcats estaven totalment enterrats en neu. Amb prou feines hi havia comerços oberts, més enllà d'alguna farmàcia i algun supermercat. En algun establiment d'alimentació obert hi havia gent esperant una llarga cua suportant un fred intens. Els autobusos urbans i interurbans no circulaven des de la nit de divendres. Tampoc taxis. L'aeroport va continuar tancat. El metro va romandre obert, però no totes les línies. Baixar les escales fins a les estacions era tota una odissea per la quantitat de neu acumulada. Els que ho feien s'agafaven amb força a les baranes.

Sense soroll de trànsit, ni botigues obertes, ni terrasses, Madrid era una ciutat fantasma on se sentia el silenci, trencat pels crits dels nens, entusiasmats amb la neu i aliens a tots els problemes de circulació i logístics que Filomena està causant. Alguns adults també gaudien del paisatge. Els vianants van fer seva la ciutat, armats amb els seus mòbils per registrar l'històric moment. Els més preparats portaven roba de neu. Fins i tot, bastons i esquís o raquetes per passejar. També hi havia qui va optar per lliscar per la neu en un trineu tirat per gossos. A la Puerta del Sol, desenes de veïns -aliens al lema «Queda't a casa»- van decidir posar-se a ballar tots junts al ritme d'A quién le importa i Macarena.

La previsió era que ahir seguís nevant tot el dia -tot i que ho va deixar de fer a mitja tarda-, així que el veritable problema arribarà avui, quan es podran registrar temperatures històriques de 12 graus sota zero. La neu deixarà pas al gel i la situació es complicarà moltíssim. La Comunitat ha decidit suspendre fins dimecres les classes a tots els nivells educatius, des d'Infantil fins a la universitat.

L'alcalde de la ciutat, José Luis Martínez Almeida (PP), va aparèixer divendres a la nit a totes les televisions demanant als madrilenys que, si us plau, es quedessin a casa i sortissin només si era imprescindible. Des de les deu de la nit es va decretar que els cotxes només poguessin circular amb cadenes. A les carreteres d'accés a la ciutat i en les de circumval·lació es van provocar uns preocupants col·lapses on els cotxes no podien ni retrocedir ni avançar. Les màquines llevaneu tampoc arribaven, així que milers de conductors es van quedar durant hores atrapats. Finalment, es va decidir mobilitzar l'Exèrcit perquè la Comunitat estava completament bloquejada.

A darrera hora del dia, la ciutat de Madrid ja tenia habilitats carrils de circulació a vies principals de la capital com Gran Via, passeig del Prado i l'avinguda de l'Albufera després que l'Ajuntament procedís, un cop va deixar de nevar, a retirar la quantitat de neu dipositada als carrers, de fins a 60 centímetres en alguns barris.

Tot i que molts madrilenys es van llançar als carrers per ser testimonis del blanc post-Nadal, la presidenta de la Comunitat, Isabel Díaz Ayuso (PP), va demanar -los que es quedessin a casa. «Caminar pel carrer és un perill pel trencament d'arbres i les plaques de gel», va assegurar. Efectivament, més d'un arbre es va ensorrar pel pes de la neu. Precisament, els grans parcs de la ciutat van aparèixer tancats per precaució.

El president del Govern, Pedro Sánchez, es va posatr en contacte amb els presidents de les comunitats més afectades per Filomena, va informar La Moncloa. Sánchez els va demanar la «màxima coordinació entre les administracions» per «lluitar» contra la borrasca. Per ara, ni els governs autonòmics ni l'Executiu central s'han creuat cap retret.

Sánchez va instar la població a complir amb «totes les recomanacions» fetes per les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, Exèrcit, Protecció Civil i els serveis d'emergència, per lluitar contra els efectes de la borrasca Filomena. En un missatge publicat en el seu perfil oficial de Twitter, Sánchez fa una crida a la «màxima prudència» davant l'evolució del temps en les següents hores, durant les quals es preveia que la neu donés pas a gelades en diverses zones de país. «Vull reiterar la crida de Govern a la màxima prudència davant l'evolució del temps en les pròximes hores. Complim totes les recomanacions realitzades per les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, Exèrcit, Protecció Civil i els serveis d'emergència», establia el tuit.

El ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, va fer una crida als ciutadans perquè es quedessin a casa en les pròximes hores, i va afegir que en cas d'haver de sortir és «imprescindible deixar lliure el carril esquerre» a les carreteres per permetre la circulació dels serveis d'emergència i neteja viària.

«Portem 24 hores d'alerta màxima», va explicar Marlaska, que va assenyalar que la situació s'havia mantingut «estable al llarg de la jornada dins de la importància i de l'extraordinari fenomen meteorològic que estem t vivint». El ministre va reiterar la recomanació d'evitar tot tipus de desplaçaments innecessaris. Marlaska va explicar que s'està facilitant l'accés d'operaris de la xarxa elèctrica als seus centres de gestió «per assegurar el manteniment del fluid elèctric», i va agrairel treball de l'Exèrcit, la UME i les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat.

A més, va avançar que avui s'estudiarà la distribució i trasllat de les vacunes que es rebran demà.

Marlaska va assegurar també que en aquell moment no hi havia ningú atrapat al seu vehicle a cap punt de la xarxa de carreteres d'Espanya. «Hi ha controls de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat per evitar la mobilitat indeguda donada la situació», va assenyalar el ministre.

El ministre de Transports, José Luis Ábalos, va explicar que s'està treballant perquè els camions que es trobaven a les carreteres formessin combois per traslladar aliments, medicines i vacunes a les poblacions. «Des del Ministeri hem disposat més de 1.300 màquines llevaneu i he m escampat 221.000 tones de fundents, equivalents a el 30% de tot l'any anterior», va informar.

Ábalos va advertir que quan la borrasca Filomena «amaini», la situació serà «igual o més perillosa» a causa de la formació de plaques de gel. «Quan la borrasca amaini ens enfrontarem a fred intens amb temperatures molt baixes, entrarem en una situació potser igual o més perillosa. Costarà fer que desapareguin aquests gels», va assenyalar.

També va insistir en el missatge a la ciutadania perquè romanguin als seus domicilis i segueixin les recomanacions de les autoritats. «Si ja teníem aquesta limitació de mobilitat pel coronavirus, ara amb aquesta situació hem d'augmentar-la», va demanar.