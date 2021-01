Un miler de camions col·lapsen la Jonquera atrapats pel temporal

Cap a un miler de camions, dels dos mil atrapats a Catalunya, van col·lapsar ahir al matí la Jonquera generant una situació «caòtica». Des de la Policia Local i l'Ajuntament van criticar la falta de previsió del Govern de la Generalitat. A mig matí se'ls va permetre circular cap a França per deixar espai a altres vehicles pesants. Mossos va sancionar ahir més de 200 vehicles pesants per no respectar la restricció imposada fins dilluns de no circular, excepte per a serveis essencials. La restricció es va aixecar ahir per l'autopista fins a les nou del vespre.

Des de primera hora del matí els camions van començar a arribar a la Jonquera procedents d'altres punts amb àrees de serveis com Figueres o Vilamalla.

Els transportistes intentaven arribar fins a França. Una vegada a la frontera espanyola es van trobar que el temporal de neu a la Catalunya Nord obligava a mantenir tancada la frontera. Allà les màquines llevaneus treballaven per poder reobrir les carreteres.

Les àrees de servei de la Jonquera van ser insuficients per engolir el trànsit que arribava.

Els camions es van haver d'anar situant als vorals, van quedat atrapats al llarg de l'N-II al seu pas per la Jonquera i van deixar una imatge totalment caòtica a l'entrada de la població.

El cap de la Policia Local de la Jonquera, Alonso Caballero, va criticar que «no es fa una previsió com Déu mana» posant de manifest que no es tractava d'una situació sobrevinguda sinó que sabien què passaria. Va denunciar que la falta de previsió va deixar ahir «el poble totalment col·lapsat amb centenars i centenars de camions». «Això no és normal», deia el cap de Policia Local. Des d'aquesta població van demanar igualment al Govern de la Generalitat que es prenguin mesures perquè no es repeteixi la situació.

L'alcaldessa, Sònia Martínez, va explicar que el problema es va produir perquè «malgrat que la Generalitat havia anunciat les restriccions de trànsit, els camions havien pujat» des de les àrees de servei properes.

A mig matí es va permetre el pas de vehicles cap a França per alliberar del col·lapse.

Malgrat això, des de la Policia Local advertien que la situació es podia tornar a repetir. Segons Martínez, «a migdia ja havien alliberat els accessos i l'N-II. El comissari dels Mossos d'Esquadra Joan Carles Molinero va explicar també a mig matí que s'aprofitava que no nevava per donar-los sortida i alliberar espai per a altres vehicles pesants perquè el col·lapse començava a ser «preocupant» a les àrees de serveis i carreteres de la població.

A la tarda la situació estava normalitzada, segons informava l'alcaldessa, Sònia Martínez, i avançava que «hi ha encara capacitat en els aparcaments per aparcar més camions».

La situació viscuda es va generar després que el dia abans el Govern de la Generalitat prohibís des de divendres i fins dilluns la circulació als camions de més de 7,5 tones amb excepció dels camions de serveis essencials, com subministrament sanitari i de farmàcies, producció i distribució agroalimentària humana i per a granges, transport d'animals vius i combustibles.

En aquests casos s'havia de demanar permís a Protecció Civil perquè els autoritzés a circular per l'itinerari concret i facilitar la matrícula i característiques del vehicle, producte, ruta i horari del desplaçament.

Mossos va detectar un increment de mobilitat de vehicles pesants ahir al matí, situació que també apuntava l'alcaldessa de la Jonquera com un dels motius del col·lapse.

La Generalitat va afluixar la restricció i va permetre circular per l'autopiosta fins a les nou del vespre a tots els camions de més de 7,5 tones.

Els Mossos d'Esquadra van desplegar un dispositiu per garantir que els camions només circulin per l'AP7 i per impedir que s'incorporin a altres vies on el trànsit continua restringit.

El comissari dels Mossos d'Esquadra va informar que es va reforçar la vigilància en quatre punts claus de la xarxa catalana, un d'ells la Jonquera. Els Mossos van sancionar més de 200 conductors per saltar-se la restricció de no circular. La Jonquera va ser el punt on més problemes van generar els camions però es calcula que uns dos mil van quedar atrapats a diferents punts amb àrees de serveis de Catalunya.