Sanitaris gironins alerten d'un possible col·lapse a les UCIs

El president del Col·legi de Metges, Josep Vilaplana, i la presidenta del Col·legi d'Infermers/es, Alícia Rey, alerten que en les properes setmanes es podria produir un col·lapse a les UCIs si s'acaben saturant de pacients crítics, segons alguns pronòstics. Rey és cap d'infermeria de Nefrologia a l'hospital de Figueres i va admetre divendres a aquest diari que «ja tenim complicacions per derivar alguns pacients crítics als hospitals de Girona i Salt, ja que aquí no tenim UCI». «Els pacients van creixent contínuament i es podria repetir una situació similar a la que es va produir a la primera onada, quan els hospitals comarcals vam haver d'habilitar UCIs improvisades», va explicar. «Des del punt de vista dels sanitaris, la millor solució seria un confinament total, com al març, però entenem que s'ha d'intentar evitar. Malgrat tot, aquestes mesures, tal com va dir Argimon, serviran per intentar frenar el creixement del contagi, però no per abaixar-lo», va concloure.

D'altra banda, Vilaplana va pronosticar que d'aquí a una setmana «es poden produir situacions molt complicades als hospitals». També va admetre que si la situació empitjora, «no hi haurà més remei que prendre mesures dràstiques, i les perspectives no són bones», va admetre. Respecte a la possibilitat d'endurir les mesures, Vilaplana va considerar que «s'ha d'intentar trobar un equilibri entre l'economia i la salut de les persones, però també amb la salut mental, ja que arran de la pandèmia han sorgit molts trastorns», va assegurar.

Finalment, el cap de Medicina Intensiva de l'Hospital Trueta, Josep Maria Sirvent, va admetre, a través del Twitter, que tem un increment de pacients a l'UCI la setmana que ve.