El temporal deixa fort onatge al litoral de la Costa Brava però no causa danys destacables

El temporal Filomena s'està deixant notar a la Costa Brava aquest diumenge. El fort vent provoca un onatge important, si bé "de moment" no s'han de lamentar danys destacables. De fet, aquest matí eren molts els curiosos que s'han acostat a fer fotografies de l'impacte de l'aigua amb les roques dels espigons de diverses localitats costaneres.

És el cas de l'Estartit on, com és habitual quan hi ha temporal, els veïns han vist com s'inundava el passeig i s'havien de fer desviaments per dins del poble. El Filomena també ha provocat que les platges de la localitat -pertanyent a Torroella de Montgrí (Baix Empordà)- apareguessin brutes de deixalles que s'aboquen a la llera del riu Ter, i que l'aigua acaba portant a la desembocadura.