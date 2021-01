Augmenta la demanda de pisos amb terrassa i cases de poble

El teletreball ha fet incrementar de manera «notable» el lloguer i la venda de pisos amb terrasses i de cases de poble a les comarques gironines. Des de l'inici de la pandèmia les immobiliàries han vist com aquest tipus d'habitatges tenien més demanda, especialment per part de ciutadans de Barcelona i la seva àrea metropolitana. Això ha ajudat a frenar la caiguda del preu dels pisos que estava prevista quan va esclatar la pandèmia.

El president del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària (API) de Girona, Joan Company, explica que la demanda s'ha reduït en habitatges de primera residència però, en canvi, ha crescut en aquelles famílies que ja en tenen un i en compren o lloguen un altre, arran de la possibilitat de poder fer teletreball.

Pisos amb terrasses grans i cases de poble. Aquests són els productes immobiliaris més buscats des de l'inici de la pandèmia. I és que el teletreball ha fet que moltes persones apostin per habitatges allunyats de les grans ciutats o, almenys, amb sortides a l'exterior. Tot i que les dades oficials es presentaran la setmana que ve, des de l'API reconeixen que aquest producte ha crescut els darrers mesos.

Company remarca que el preu de venda s'ha mantingut «estable» si bé no descarta que puguin caure si la pandèmia continua fent mal a l'economia. «La conclusió és que el mercat immobiliari no ha quedat molt afectat per la crisi, de moment. Ara bé, si la pandèmia va a pitjor sí que se'n pot ressentir». Amb tot, Company reconeix que la demanda sí que ha baixat en aquelles famílies que busquen un primer habitatge. «Són els que més estan fallant i, en canvi, el que més funciona és el de reposició, aquells que ja en tenen un i que busquen una millora», concreta. De fet, la demanda de pisos amb terrassa ha crescut tant que des del col·legi d'API ja s'han posat en contacte amb els promotors perquè ho tinguin en compte de cara a propers projectes.

D'altra banda, Company assenyala que «és massa d'hora» per saber si la nova llei de limitació de preu del lloguer ha generat una caiguda de preus en el mercat, però sí que reconeix que a Girona els lloguers han baixat «lleugerament». Tot i això, no ho vincula directament a la llei, ja que «encara no hi ha tots els elements» per valorar com ha afectat, si bé reconeix que «hi pot haver influït». En canvi, Company lamenta que han percebut l'efecte «contrari a l'esperat» d'aquesta regulació i que l'oferta va a la baixa, ja que els propietaris «tenen por» de posar el pis a lloguer.