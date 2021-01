Borràs: "Hem de tenir un govern fort, que no sigui un govern Frankenstein i sense horitzó nacional"

La candidata de JxCat a les eleccions del 14-F, Laura Borràs, assegura que les comicis són "decisius" i que cal un govern "fort, nou i basat en el compromís cap a la independència".

En un acte de treball a Girona, Borràs ha dit també que continuaran "plantant cara en tots els fronts" però que això només és possible amb un govern que "no siguin Frankenstein" i "sense horitzó nacional". La candidata també ha assegurat que continuaran exigint "la llibertat" i "solucions polítiques" i que cal continuar pressionant el govern del PSOE i Unides Podem per tal que la sentència de l'exconseller Lluís Puig tingui conseqüències i els líders independentistes surtin de la presó.

"Tindrien capacitat per fer una llei d'amnistia però el que no tenen són les intencions", ha insistit.

Per Borràs, cal que el govern que surti de les eleccions previstes per al 14 de febrer tingui clara la "prioritat" d'aconseguir "tota la capacitat de gestió i tots els recursos econòmics i l'horitzó de la independència, que és l'eina que ens ha de permetre resoldre tots els problemes presents i futurs".

La candidata de JxCat també s'ha referit a l'arxivament de la causa contra Adrià Carrasco. En aquest sentit, ha dit que demostra que "no hi havia res més per persecució política per part de l'Estat espanyol" però que "aquesta és la via que han triat".

Per la seva banda, la cap de llista per Girona, Gemma Geis, ha dit que confien en la victòria de JxCat per poder "avançar cap a la independència i fer les institucions més fortes".

La número 2 i alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha afegit que ja saben "qui no vol Madrid que guanyi les eleccions". "A Girona sabem que el que hem de fer quan a Madrid no ho volen", ha remarcat.