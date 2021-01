Botigues tancades i comerciants indignats en l'inici de les rebaixes

Diverses associacions de comerciants de les comarques gironines han expressat la seva indignació per haver hagut de mantenir els establiments tancats en el primer cap de setmana de rebaixae, per les mesures aplicades pel Govern de la Generalitat per lluitar contra el coronavirus. Comerciants de diferents municipis coincideixen a demanar «mesures compensatòries» i «apostar pel petit comerç i de proximitat».

Per a Comerç Figueres, per exeple, aquestes noves restriccions (fins al 17 de gener, les botigues considerades no essencials han de tancar els caps de setmana i no poden obrir cap dia els centres comercials ni els establiments de més de 400 metres quadrats de superfície) han suposat «una altra pedra en el camí» per a la recuperació del sector, mentre que des de l'associació Girona Eix Comercial destaquen que no només els afecta el tancament en cap de setmana, sinó que la restricció de mobilitat també perjudica en una ciutat, que «depèn dels pobles del voltant».

A Figueres, els comerciants reclamen urgentment una compensació davant d'unes limitacions que són «una vergonya, insultant i una presa de pèl a la gent». Frederic Carbó, president de l'associació, exigia en declaracions al Diari de Girona que «els gestors públics han de plegar, no estan capacitats per governar un país en una crisi com aquesta».

Els comerciants, explica Carbó, no entenen per què són «els primers a fer sacrificis, igual que la restauració», quan asseguren que han pres totes les mesures sanitàries per obrir de manera «segura». Segons ell, el que cal fer és «vacunar com més gent millor i donar compensacions al comerç». «Ens obliguen a cessar l'activitat, doncs ens han de compensar injectant diners». Algunes de les reclamacions dels comerciants són poder deixar de pagar l'IAE, «bàsicament perquè no tenim activitat».

Per la seva banda, la vicepresidenta de Girona Centre Eix Comercial, Mercè Ramírez de Cartagena, va demanar que les administracions siguin «conscients» que els calen ajudes i va fer una crida a la població a «apostar pel petit comerç i de proximitat».

La vicepresidenta de l'associació va apuntar a la «importància» d'aquest primer dissabte de rebaixes, «el dia en el qual se sol facturar més», i en el qual les botigues van haver de tancar. Segons Ramírez, tenien «l'esperança» de salvar la campanya aquestes setmanes «però no ha estat així». Tot i no mostrar-se gaire optimistes, explica en nom de l'associació que «ara esperem els dies d'entre setmana per mirar si compensem les pèrdues», quan gent que treballa a Girona aprofita per comprar-hi. Tot i això, subratlla com afecten les restriccions de mobilitat.

Els comerciants de Platja d'Aro es plantegen fins i tot desobeir el Govern si es manté el tancament dels seus negocis «per no seguir arruïnant-se». Ho van fer de manera simbòlica dissabte aixecant la persiana com a acte de protesta. Ara, però, l'Associació d'Empresaris Castell Platja d'Aro i s'Agaró no descarta «ni molt menys» desobeir l'ordre de tancament dictada pel Govern si bé destaquen que no tenen cap decisió presa encara. En aquest sentit, diuen que no volen quedar com a «insensibles» davant de la societat i recorden que hi ha molts negocis que porten tancats des del març de l'any passat.