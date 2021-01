Comissions Obreres denuncia la supressió d'unitats de trànsit de Mossos a Sant Feliu i Olot

El sector de Mossos del sindicat CCOO ha denunciat aquest dilluns "la supressió d'unitats de trànsit de Mossos a Sant Feliu de Guíxols, Olot, Igualada, Mataró, Montblanc i Móra d'Ebre". Lamenten que el Departament d'Interior "no reemplaça el personal perquè les unitats a poc a poc quedin extingides". Exposen que "des que es van assumir les competències de trànsit, el nombre d'efectius no ha fet més que disminuir" i adverteixen que aquest fet suposa un "risc" per vies principals com N-II, AP-7, N-260, A-2, AP-2, C12 o C-25.

Denuncien que "els temps de resposta als accidents es veuen molt incrementats amb el corresponent risc que suposa per la seguretat dels usuaris que hagin patit un accident de trànsit o fins i tot una avaria".

Indiquen que en aquestes vies "augmentarà el temps de resposta, disminuirà l'efectivitat dels controls preventius i la planificació de serveis". Per altra banda, afegeixen que "la manca de presència policial dona sensació d'impunitat a aquells conductors que vulguin infringir la normativa".

Alerten que l'assistència dels accidents recau en primera instància en efectius de seguretat ciutadana i fins i tot moltes vegades en policies locals fins que arriben les dotacions de trànsit. Per aquest motiu apunten que les dotacions de seguretat ciutadana no poden atendre serveis a les seves poblacions mentre estan a l'espera de ser rellevats.

El sindicat denuncia també que no s'han pogut garantir els serveis mínims en la Regió Policial Pirineu del torn de nit, entre els dies 22 de desembre de 2020 i el 8 de gener de 2021 a Viella, Tremp i la Seu d'Urgell. Asseguren que si s'hagués produït algun accident greu, s'hauria d'haver gestionat amb dotacions de Manresa o altres destinacions, amb el risc que consideren que això suposa.