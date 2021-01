Crearan una via verda des de Vilamalla fins a Figueres per la C-31

La via verda baixarà en aquest punt cap al Manol, per on discorrerà un tram.

La via verda baixarà en aquest punt cap al Manol, per on discorrerà un tram.

La Generalitat ha licitat per 1.485.087,97 € (IVA inclòs) l'obra de creació d'una via verda per la C-31 des de Vilamalla fins a Figueres. El Departament de Territori i Sostenibilitat s'encarregarà de l'obra i posteriorment serà l'Ajuntament de Figueres i la Diputació qui es faran càrrec del manteniment de la via. Els treballs tenen una durada de sis mesos. Formen part d'un projecte per crear una via verda entre Verges i Figueres.

L'obra permetrà disposar d'una via paral·lela a la transitada carretera que discorrerà en alguns trams en un itinerari pel riu Manol. La C-31 condueix des de Figueres a poblacions com Viladamat o l'Escala. Des de Vilamalla fins a Figueres ha de creuar punts urbans com el pont del Príncep amb un alt volum de trànsit.

S'ha anunciat la licitació i es poden presentar les ofertes fins al 18 d'aquest mes. Des de la Generalitat es promou la creació d'aquesta via verda de passeig que posa en valor espais de la zona i permet una alternativa ciclista.

Paral·lelament, l'Ajuntament de Figueres té previst aprovar un tràmit relatiu al conveni signat, segons el qual en finalitzar les obres es faran càrrec de la via i del manteniment juntament amb la Diputació de Girona. L'actuació correspon al tercer tram de l'actuació global per establir el carril bici des de Verges fins a Figueres, segons el projecte a licitació.

La via verda consta de diferents trams. Una per a vianants i ciclistes segregada del trànsit que discorre per espais naturals i boscos. Un carril bici protegit, una via separada físicament de la resta de la calçada. Un carril bici adossat a la calçada i una vorera bici senyalitzada sense vorera. Els diferents tipus de vies ciclistes es combinen durant el traçat.

El traçat comença on ara mateix acaba el carril bici, a la GIV-6228 a tocar la indústria Cahors (Vilamalla). Aquí la via verda discorre per la vorera actual que s'amplia fins a 2,5 metres. Una vegada travessat el pas de l'N-II, continua per la GIV6228.

La via haurà de passar per sota el viaducte existent de la línia de l'AVE i una vegada travessada la C-31 creua el riu Manol mitjançant una passera aprofitant la fonamentació d'un pont que va quedar en desús i que es va demolir. En aquest punt passa pel marge esquerre del riu Manol i discorre en el sentit de l'aigua fins a arribar sota la línia ferroviària Barcelona-Portbou pel viaducte existent. Més endavant, passarà pel costat del Rec del Mal Pas fins al final del tram que va a buscar el carril bici existent a la ronda Sud de Figueres.