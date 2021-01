Girona, segona província amb més percentatge de pisos turístics segons l'INE

L'Institut Nacional d'Estadística (INE) ha situat Girona com la segona província de tot l'Estat amb un major percentatge de pisos turístics. Tot i això, es tracta d'unes dades que només són orientatives, ja que no s'han tingut en compte registres oficials com el de la Generalitat (ja que no totes les comunitats autonòmes en tenen) sinó que s'ha fet a través d'una operació experimental que ha tingut en compte els anuncis de vivendes d'ús turístic que hi ha a les plataformes digitals més utilitzades a l'Estat. Això no inclou, per exemple, aquelles vivendes que disposen de la llicència d'ús turístic però que no exerceixen com a tals.

Segons aquest càlcul estadístic,un 4,5% del parc de vivendes de les comarques gironines correspon a apartaments d'ús turístic. D'aquesta manera, la demarcació se situaria en el segon lloc de l'Estat, només per darrera les Illes Balears (5%), i just per davant de Màlaga (3,9%), Las Palmas (3,8%) i Santa Cruz de Tenerife (3,4%). Aquestes dades no són sorprenents, ja que, segons l'informe, les províncies de costa (com és el cas de Girona), les illes i Madrid són les zones on, generalment, es concentren més pisos d'ús turístic.

Tot i això, el nombre total de pisos turístics que l'INE calcula que hi ha a la demarcació -22.106- dista molt de les dades que s'ofereixen al registre de la Generalitat, que situa la xifra en 38.617. Malgrat aquesta discordança, l'institut estadístic espanyol situa Girona com la cinquena província de tot l'Estat amb un major nombre total de vivendes turístiques, situada només per darrera d'Alacant (35.716), Màlaga (34.567), les Illes Balears (29.237) i Barcelona (25.956).

D'altra banda, l'estudi de l'INE també ofereix una comparativa entre municipis de tot l'Estat. I, segons els seus càlculs, diversos municipis de la Costa Brava es troben entre les localitats amb un major percentatge de vivendes turístiques de tot Espanya. Les localitats que formen part d'aquest llistat són Begur, que amb un 21% de vivendes d'ús turístic se situa com el tercer municipi de l'Estat amb un percentatge més elevat, -només per darrera de la Oliva (Fuerteventura) i Pollença-, Castelló d'Empúries-Empuriabrava (10,8%), Torroella de Montgrí-l'Estartit (10,7%) i Roses (10,1%). Per a fer aquesta anàlisi, l'INE ha tingut en compte les localitats que disposen, en xifres totals, de més de mil vivendes d'ús turístic.

Tot i això, cap d'aquestes localitats gironines consta en el llistat de localitats amb un major nombre de places turístiques; un llistat que està encapçalat per les localitats més poblades de tot l'Estat, com Barcelona, Madrid, València, Marbella i Màlaga.

De fet, Barcelona i Madrid són les ciutats de l'Estat que compten amb un major nombre de vivendes turístiques, ja que representen un 10% de totes les que hi ha repartides per la geografia espanyola. Les dues capitals juntes sumen més de 120.000 places i, en el cas de la capital catalana, l'Eixample i Ciutat Vella concentren gairebé 10.000 habitatges d'aquesta tipologia.