Madrid recupera la normalitat en poder obrir Barajas i circular els trens

La borrasca «Filomena» va perdre ahir intensitat i es van començar a recuperar carreteres, trens i aeroports a tot el país. Des de les dues de la tarda van començar a sortir trens des de Madrid, els primers cap a Santander, Màlaga i Ferrol, i l'aeroport de Barajas va obrir de manera molt gradual al llarg de la tarda, després que s'aconsegués habilitar dues de les seves pistes. En tot cas, el servei d'AVE entre Barcelona i Madrid es va mantenir suspès durant tot el dia com a conseqüència del temporal de neu. A més, tampoc hi va haver connexió entre aquestes dues ciutats i Lleida, Tarragona, Saragossa, Calatayud, Guadalajara, Osca, Saragossa, Terol, Pamplona i Logronyo.

En tot cas, durant el dia d'ahir encara es van veure afectades pel temporal 600 carreteres. La Direcció General de Trànsit (DGT) va començar a rescatar els 11.300 camions que van quedar retinguts a 127 àrees pel temporal de neu, encara que segueixen les restriccions per als vehicles que tenen com a destí la Comunitat de Madrid,

La situació més complicada es va donar a Terol, però a altres zones també molt afectades per les copioses nevades, com Madrid, van continuar les tasques per reprendre una mica de normalitat, Així ho va anunciar el ministre de Transports, José Luis Ábalos. Per la seva part, el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, va explicar que el risc provocat per la borrasca, que va causar dos morts a Màlaga i dos a Madrid, no ha passat i va fer una crida a suspendre qualsevol desplaçament en cotxe que no sigui «inevitable». Ara, s'intentaran preparar combois perquè les mercaderies retingudes, especialment medicines, vacunes i productes de primera necessitat, puguin arribar al seu destí.

La coordinació entre els ministeris de Sanitat, Interior i Transports assegurarà l'arribada a Espanya i distribució per les comunitats autònomes de la nova remesa de més de 300.000 vacunes de la farmacèutica Pfizer que s'espera rebre avui, va assenyalar Grande Marlaska.

La ciutat de Madrid va ser una de les grans més afectades per les copioses nevades i el seu alcalde, José Luis Martínez-Almeida, va afirmar que estan estudiant sol·licitar la declaració de zona catastròfica per a la capital com a conseqüència dels danys, una decisió que prendran «al llarg dels propers dies». Grande Marlaska va respondre que la situació a la capital no pot ser qualificada com a «emergència de Protecció Civil», perquè la nevada no ha originat danys en béns públics o privats, sinó que el prioritari és garantir els serveis essencials.