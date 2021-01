Milloren les dades del virus a Girona

La Regió Sanitària de Girona ha registrat una lleugera millora en els indicadors de la covid-19 en les últimes 24 hores. Segons les dades actualitzades pel Departament de Salut, s'han detectat 267 casos més al territori, reduint la xifra respecte a dissabte gairebé a la meitat, quan els nous positius van ser 426. S'ha declarat també una nova mort, enfront de les 12 víctimes mortals del dia anterior.

Actualment hi ha 274 persones ingressades als hospitals gironins, 40 dels quals són a l'UCI, i ambdues xifres són les mateixes que en l'anterior balanç. Els hospitalitzats en l'últim interval van ser 261 (entre el 31 de desembre i el 6 de gener), pels 219 de la setmana anterior. El risc de rebrot també disminueix, en concret 75 punts, fins a 560, mentre que la setmana del 24 al 30 de desembre era de 494. La velocitat de propagació de la covid-19, l'Rt, també baixa i ho fa nou centèsimes, situant-se a l'1,22 (1,06 a l'interval anterior).

Així doncs, els casos confirmats per PCR i TA acumulats des de l'inici de la pandèmia a les comarques gironines són 47.219 i les defuncions han arribat fins a 1.410 persones. Entre el 31 de desembre i el 6 de gener es van declarar 47 defuncions, 42 la setmana anterior. La taxa de confirmats per PCR i TA és de 226 per cada 100.000 habitants, i la incidència a 14 dies, de 465 (477 en l'interval anterior). A més, a la regió gironina hi ha 6.633 persones vacunades, 906 més que fa 24 hores.

Al total de Catalunya les dades també han presentat una suau evolució positiva a les darreres hores. L'Rt ha baixat una dècima i s'ha situat en l'1,34. El risc de rebrot també ha disminuït, 64 punts, fins als 576. Un altre indicador que també va a la baixa és el de la incidència a 14 dies del territori català, que passa de 462,91 a 445,36. Això sí, són dades que cal contextualitzar en cap de setmana, quan es fan menys proves, i a més en ple temporal de neu com està essent la Filomena. S'han declarat 2.042 nous casos confirmats, la meitat que el dia anterior, cosa que eleva la xifra total a 427.020.

D'altra banda, s'ha informat de 13 noves morts i el total des del març passat és de 17.558 víctimes mortals. Hi ha 2.356 pacients ingressats als hospitals catalans amb covid-19, els mateixos que fa 24 hores, i 458 persones a l'UCI, una menys. El 10,88% de les proves de la darrera setmana han donat positiu i s'han superat les 60.000 persones vacunades, arribant a 63.731.

Els tres municipis catalans amb més risc de rebrot segueixen sent gironins per tercer dia consecutiu. Puigcerdà es manté com el municipi de tot Catalunya amb el risc de rebrot més alt, amb 2.684 punts, seguit de Palafrugell (1.418) i Vilafant (1.407). Pel que fa a la incidència acumulada a 14 dies, tornen a destacar els mateixos municipis: en primer lloc Puigcerdà (1.774), seguit de Vilafant (913) i Palafrugell (867).