Les mínimes cauen en picat a la província i només se superen els 3 graus a Roses

Les mínimes han caigut avui en picat a bona part de la província.



Les temperatures han caigut entre dos i tres graus de mitjana i això ha fet, que els termòmetres hagin registrat de nit i matinada unes mínimes sota zero o que gairebé no superen els 2 graus a gairebé cap punt de la província.Quan el dia anterior eren majoritàriament posives.



Les dades del Servei Meteorològic de Catalunya mostren que només s'han superat els 3 graus a un punt de la demarcació. A Roses s'ha registrat una mínima de 3,5 graus.



A capitals de comarca com Girona (-0,7), Banyoles (-1,1), Puigcerdà (-9,5) i la Bisbal (-0,2) la mínima registrada no ha pujat dels 0 graus. En aquestes poblacions, les temperatures mínimes han caigut i s'han mantingut negatives.



El pas de la borrasca Filomena ha deixat per tant el mercuri molt baix i de fet, la previsió és de temperatures baixes pels pròxims dies, sobretot les mínimes que no s'enfilaran massa.



Aquesta situació de baixes temperatures s'ha de dir que serà molt més destacada a la zona de Lleida i Tarragona, on tindran boira gebradora o encara hi resta molta neu.



Les comarques gironines que han patit més afectació i que de fet, ja són cotes més altes, encara hi ha neu en alguns punts. Per exemple, a Olot, com informava l'ajuntament, de matinada s'ha seguit netejant els carrers i vials on encara hi resta neu per evitar que es congeli. Una nota que també s'ha donat en altres punts més pròxims al Pirineu.





#OlotInforma | ????? Aquesta matinada s'ha reprès el dispositiu pel temporal de #neu d'aquest cap de setmana. Es retira la neu acumulada, especialment a les voreres, i es diposita sal als carrers. Molta precaució a l'hora de circular aquest matí. #NEUCAT #Olot #temporal #nevades pic.twitter.com/ESthu5dMw4 — Ajuntament d'Olot (@Olotuit) January 11, 2021

?????????????Continuem treballant a la GIV-5201, de #Viladrau a Sant Marçal de #Montseny. ??Des d'ahir, mantenim tallada aquesta carretera (des del PK 0+500 fins al límit de la demarcació) per facilitar les feines. Aquest tall no afecta veïns.#NEUCAT #Filomena pic.twitter.com/HZXg6UlV1s — Diputació de Girona (@DiputacioGirona) January 11, 2021

A Molló, aquest matí, el poble encara estava ben emblanquinat:El Servei Català de Trànsit informa que avui a Girona ja s'ha recuperat la mobilitat arreu de la província però la Diputació de Girona destacada que encara té tallat un petit tram de la via que uneix Viladrau amb Sant Marçal per l'acumulació de neuA Das s'ha arribat a una mínima de 17,7 graus negatius i a la Tosa d'Alp, a -11,2 graus. Mentre que a l'àrea del Ripollès cal ressaltar els -9,4 d'Ulldeter, però a cota molt més baixa, el fred també és molt intens. Com a Sant Pau de Segúries on s'ha registrat una temperatura de -5,1 graus.