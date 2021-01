Mor un home de 32 anys en ser atacat per un gos perillós a Cassà de la Selva

Mor un home de 32 anys en ser atacat per un gos perillós a Cassà de la Selva

Un veí de Cassà de la Selva de 32 anys va morir ahir després de ser atacat dissabte per un gos de raça perillosa mentre el passejava. L'animal, que era propietat d'un amic de la víctima, va ser abatut a trets per la policia.

Els fets es van produir dissabte, cap a les 9 del vespre, al carrer Susvalls. L'home passejava el gos, quan aquest el va atacar fins a causar-li ferides crítiques en un braç. L'animal era un Terrier Staffordshire americà, que la víctima cuidava a un amic mentre estava fora. Després de l'atac, l'home va tenir temps de trucar per demanar ajuda a la seva mare, que va avisar la policia. També va donar l'avís un veí que va presenciar l'atac. Una dotació de la Policia Local de Cassà de la Selva va arribar pocs minuts després al lloc dels fets, on el gos seguia «molt violent», tal com explicava ahir l'alcalde del municipi, Robert Mundet, en declaracions al Diari de Girona. Els agents van disparar gas pebre en primera instància, i van aconseguir que el gos deixés anar el braç de la víctima. Davant el perill que l'animal ataqués altres veïns, la policia o els professionals del Servei d'Emergències Mèdiques, finalment els agents el van abatre a trets.

Va ser llavors quan els professionals de les tres unitats del SEM que es van desplaçar al lloc dels fets van poder apropar-se i estabilitzar la víctima, que va ser traslladada a l'hospital Josep Trueta en estat crític. L'home va ingressar directament a l'UCI, segons informava EFE, on va morir ahir a primera hora del matí, previsiblement a causa de les ferides causades per l'atac del gos.

L'Ajuntament de Cassà decretarà un dia de dol oficial per aquesta mort i la bandera onejarà a mitja asta avui i demà. La víctima és originària de Sant Andreu de Salou i formava part d'una família molt coneguda a a Cassà, propietària del restaurant Can Xiquet. A més, la tia de l'home té una botiga al poble. El consistori va emetre un comunicat per manifestar el seu condol a la família i amics «per aquests fets tan desgraciats».