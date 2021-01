La pandèmia no frena els crims, que deixen sis morts durant el 2020

Les comarques gironines han viscut un any marcat per la pandèmia del coronavirus, que ha comportat molta menys mobilitat i fins i tot un confinament total durant la primavera. Això, però, no ha fet que els delictes de sang hagin desaparegut, ja que aquests no entenen de restriccions. En total hi han perdut la vida assassinades sis persones: tres dones i tres homes. Dues de les dones han mort arran d'un crim masclista, a mans de la seva parella.

Els Mossos d'Esquadra de l'Àrea d'Investigació Criminal de Girona ja han resolt cinc d'aquests sis crims del 2020. Només els queda pendent el d'un home que va aparèixer mort després que algú calés foc en una casa de Lloret de Mar.

Dels sis casos, n'hi ha un que està investigat com a homicidi imprudent. Es tracta d'un cas que va produir-se el 16 de febrer a Figueres. Un home de 52 anys va aparèixer inconscient a fora d'un bar de la plaça del Sol i va morir hores més tard a l'hospital Trueta. Era client d'un dels locals i va sortir a fora amb un got de vidre, el porter li va demanar que en portés un de plàstic però la víctima el va llançar al controlador d'accés. El porter li va donar un cop de puny que el va deixar greument ferit en topar amb el cap contra el paviment i, posteriorment, va morir a l'hospital. Hores més tard, el porter, de 29 anys, es va entregar als Mossos d'Esquadra. El jutge de Figueres va deixar l'acusat en llibertat provisional i la causa està oberta per un delicte d'homicidi imprudent.

El primer crim de l'any, però, va ser més matiner, el 31 de gener. Un paleta de 62 anys va morir apallissat de matinada a casa seva a Puigcerdà. La principal hipòtesi dels fets és que van coincidir de nit anant de copes en un bar i que el presumpte assassí va saber que aquest acabava d'obtenir una suma de diners considerable, uns 3.000 euros. Després, l'agressor va anar a casa seva i el va apallissar, i, finalment, el va escanyar fins a matar-lo. Un cop comès el crim va fugir i el presumpte assassí va ser detingut a la ciutat de Girona, on s'amagava a casa d'uns familiars. L'arrestat és un home de 33 anys. El jutge de Puigcerdà en va ordenar l'ingrés a presó sense fiança per torturar i matar el paleta.

La violència masclista també s'ha fet present en forma de crims aquest any a la demarcació de Girona. Dues dones han mort a mans de la selva parella a l'Escala i a Lloret. Una mostra més que aquesta xacra s'ha materialitzat en la seva pitjor expressió, en forma d'assassinat. El primer es va produir el 27 de maig a l'Escala. En aquest cas, la víctima va ser una dona de 65 anys. Va morir en mans de la seva parella que després es va suïcidar. El segon assassinat va ser el 9 de novembre a Lloret de Mar. Una dona va morir a mans del marit després d'estrangular-la a casa seva. L'home es va entregar l'endemà a la policia de Lloret. L'home va escanyar la dona, segons va explicar a la policia, després d'un atac d'ira per una discussió d'un afer extramatrimonial. El detingut va ingressar a presó provisional sense fiança. Les morts van generar molt ressò i concentracions contra la violència masclista.

Un dels crims que ha tingut més ressò mediàtic aquest 2020 és el de la infermera de 67 anys que va aparèixer morta el 26 de setembre al seu domicili de la carretera Barcelona de Girona. Un assassinat que d'entrada va suscitar moltes incògnites ja que el cos de la dona va aparèixer lligat i amb molta signes de violència però semblava que no hi havia hagut cap robatori i calia trobar el mòbil del crim. La víctima era infermera de la Clínica Girona, on la van trobar a faltar i tot es va descobrir.

Els agents de l'AIC de Girona van obrir una investigació que va culminar dos mesos després amb la detenció de quatre persones. Entre elles hi ha una amiga de la difunta, amb qui treballava. Segons la investigació, aquesta dona sabia que comptava amb diners en caixes fortes al domicili. A partir d'aquí, es va gestar el que havia de ser un robatori. La companya de feina de la difunta hauria informat el marit dels fets i aquest, posteriorment, dos individus més.

El marit hauria organitzat l'assalt amb els dos altres homes, que són els qui van entrar al domicili. Van lligar la dona, la van apallissar i va morir per asfíxia. Els lladres van regirar el pis però no van localitzar les caixes fortes, segons va avançar ACN. El jutge de Girona va ordenar l'ingrés a presó provisional comunicada i sense fiança per als quatre detinguts.

El sisè crim de l'any és el que encara presenta tot d'incògnites, no s'ha detingut a ningú i de moment, la investigació continua fent el seu curs. Els Mossos estan buscant els autors del què se suposa que va ser un assalt amb incendi per robar marihuana en una casa de Lloret Blau el 28 d'agost al migdia. La víctima mortal, un home de mitjana edat, va ser localitzat mig carbonitzat.

Després de dos anys seguits amb set morts criminals, el 2020 tanca amb sis víctimes mortals. Cal recordar que el 2019 va estar marcat pels crims familiars.