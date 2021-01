El segon dia de la borrasca «Filomena» a Girona torna a deixar neu a les cotes altes

La segona jornada de la borrasca Filomena a les comarques gironines va tornar a deixar neu a les cotes altes de la província, àmplies zones que estaven cobertes per una capa blanca d'un gruix considerable. En altres llocs de la demarcació, la pluja, la fred i el vent van ser les úniques manifestacions del temporal.

En canvi, hi havia indrets on des d'hores intempestives les llevaneus ja circulaven per alguns nuclis urbans per no permetre que els gruixos s'acumulessin i aïllessin municipis. A la Vall de Camprodon, per exemple, Moisès Vilanova va treballar tota la nit sobre la llevaneu recorrent els carrers dels sis municipis que la conformen. «És una feina dura i desagraïda, perquè treballes molta estona per treure la neu i ningú està content», explicava ahir Vilanova als volts de les sis de la tarda, quan encara treballava. «Sempre hi ha veïns que es queixen si la neu que s'aparta de la carretera se'ls acumula davant de casa o si es col·loca sobre una zona que ja havien netejat». A més, deia que tothom té pressa per tenir-ho net. «Voldrien que fóssim a tot arreu i quan neva, neva per tothom».

Vilanova va treballar aquest cap de setmana des de les tres de la matinada de dissabte fins ahir al vespre, parant entremig a estones per descansar. «Som dos i ens ho anem combinant», va explicar. «Jo aquesta nit he treballat de tres a nou perquè si deixes que s'acumuli la neu, ja no la pots treure».

Al Ripollès, aquest cap de setmana ha nevat de forma continuada en una desena de municipis de cotes altes. «No ens ha afectat gens perquè ja està previst que a l'hivern nevi», va explicar ahir Amadeu Rosell, alcalde de Llanars, un dels municipis de la comarca que més gruix de neu ha acumulat (uns 40 centímetres) a causa de la borrasca Filomena, que hi va fer nevar trenta hores seguides. Mireia Guillaumes, veïna del municipi, és mestra i treballa a l'escola pública de Vilafant. «Avui sí que hagués estat difícil arribar-hi, perquè no parava de nevar. Però demà crec que ja estarà tot net i no tindré cap problema per desplaçar-me», va explicar mentre treia amb una pala la neu acumulada davant del seu portal.

«No som gaire partidaris de la sal perquè ho destrossa tot. Ens estimem més netejar la neu», va dir l'alcalde. Com a la majoria de pobles, amb la màquina grossa es fan carrers i carreteres i la gent es treu la neu de davant de casa amb pala. «Els veïns ja hi estan acostumats», va dir l'alcalde.

Les barriades de cases de pagès també s'organitzen per apartar-la. A Llanars, n'hi ha dues: Faitús i Espinauga. Cada nucli disposa d'una pala de l'Ajuntament que s'acobla al tractor. «Quan neva, ells mateixos netegen els camins. A Faitús, ho fan els de Can Marxant i a Espinauga, els de La Badia», va explicar Rosell.

Això també passa a municipis com Arbúcies, a la Selva, amb més de noranta quilòmetres quadrats d'extensió i molts camins rurals. «Hi ha unes 400 cases de pagès i uns 200 quilòmetres de carretera per netejar. Tenim la sort que el municipi s'autoorganitza i tothom col·labora per netejar», va explicar l'alcalde, Pere Garriga. El temporal Filomena només ha deixat pluges al nucli urbà, ubicat per sota dels cinc-cents metres d'altura, però ha nevat amb força als nuclis més alts on s'ubiquen les masies. «Mirem de tenir-ho tot controlat i tothom s'ajuda. Som gent de pagès de tota la vida al poble i si a algú li fa falta alguna cosa, ho fem arribar», va dir Garrig, que es va passar tot el cap de setmana gestionant la nevada.

Tot i el col·lapse que la neu ha ocasionat en algunes poblacions de l'Estat, no ha estat un problema per a la majoria d'aquests municipis gironins on ha caigut perquè ja estan preparats per tenir aquests gruixos algun cop cada hivern. I la majoria disposen de maquinària per netejar els accessos. A Sant Joan de les Abadesses, acaben de comprar una pala més petita per poder netejar els carrers del barri vell, però encara no ha arribat. «La vam comprar al novembre perquè sempre s'ha d'estar preparat i disposar de bones eines per quan es necessiten», va dir ahir Ramon Roqué, l'alcalde. De moment, aquests carrers més estrets es fan amb pala. «Tampoc s'hi acumula tanta neu com als grossos i la poca que hi cau es fon de seguida», va dir Roqué.

Aquest municipi del Ripollès va tenir el telèfon de l'Ajuntament actiu tot el cap de setmana per atendre les urgències que sorgien. «Ens hem apropat a treure la neu de les cases de pagès que han trucat. Hem fet unes vuit intervencions», va explicar l'alcalde.

Algunes carreteres com la de Molló a Coll d'Ares, la d'Alp o la de Viladrau es van tancar per la neu.

A Rocacorba, com informa Pere Duran, un control dels Mossos d'Esquadra va impedir ahir que més d'un centenar de cotxes poguessin accedir al massís que va quedar del tot emblanquinat després de dos dies de nevades continuades. La majoria de vehicles estaven ocupats per famílies o amics que es disposaven a enfilar-se per la carretera de Pujarnol per anar a veure i jugar amb la neu i, fins i tot, alguns dels cotxes anaven equipats amb esquís amb el propòsit de fer algunes baixades per la neu acumulada, especialment al pla de Sant Nicolau. La policia els feia fer mitja volta i només permetia el pas de bicicletes o persones que feien esport corrent. Dissabte a la tarda molts vehicles hi van poder pujar ocasionant dificultats en la circulació i aparcant als vorals de l'estreta carretera que puja a Rocacorba.

En altres punts de comarques gironines també s'han acumulat gruixos notables de neu. Olot es va despertar dissabte emblanquinat, però la neu ja s'ha anat ?fonent. I a Sant Hilari Sacalm, els 25 centímetres de gruix acumulats hi han deixat imatges espectaculars.

EL TEMPORAL A LES COMARQUES GIRONINES. 1 Un carrer de Sant Hilari Sacalm, ahir, desbordat per la neu. F

2 Els horts de Sant Joan de les Abadesses, emblanquinats. F

3 Una dona passejant per Sant Hilari Sacalm. F

4 Els carrers de Llanars, nevats. F

5 Un tractor amb pala llevaneu creua el pont de Sant Joan de les Abadesses. F

6 Control de Mossos d'Esquadra per evitar l'accés a Rocacorba. F