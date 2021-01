Bargalló: «En cas de confinament total, les escoles seguiran obertes per als fills de treballadors essencials»

El conseller d'Educació, Josep Bargalló, va afirmar ahir que només en una situació de confinament total s'haurà de replantejar «què fer amb l'escola», tot i que va afegir que ara per ara no hi ha sobre la taula aquesta opció. «És el darrer que tancarem», va dir a Ràdio4 i La2, ja que va afirmar que l'escola «és el servei públic essencial més important després del sanitari». I fins i tot en cas de tancament presencial, es mantindrien oberts el servei de menjador o l'atenció a fills de treballadors essencials. D'altra banda, el conseller republicà va assegurrt que aquells centres on no es pugui garantir el confort tèrmic s'oferiran «solucions puntuals» i va afegir que estan en disposició de tenir els equipaments mecànics «que calguin en el moment que calguin».

Bargalló va defensar la reobertura dels centres educatius aquest 11 de gener per iniciar el segon trimestre tot i l'augment de la incidència de la pandèmia.

Barbgallò va expricat que escolten totes les veus i ell personalment es reuneix cada dos dies amb el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon.