Borràs defensa des de Girona un Govern «fort» i «no Frankenstein»

La candidata de JxCat a al presidència de la Generalitat, Laura Borràs, va defensar ahir des de Girona la necessitat d'un «Govern fort» i «no Frankenstein» després del 14-F. Borràs, que va visitar ahir diversos projectes socials i econòmics de les comarques gironines acompanyada de les dues primeres candidates de la demarcació, Gemma Geis i Marta Madrenas, va subratllar la necessitat que el proper executiu prioritzi l' «horitzó nacional» i treballi per aconseguir «tota la capacitat de decisió i tots els recursos». Això passa, va indicar, per aconseguir la independència, «que ha de permetre resoldre tots els nostres problemes presents i futurs». I va posar com a exemple la bateria de preguntes que han presentat al Congrés sobre la pujada «desorbitada» dels preus de la llum i el gas, després que la Llei contra la pobresa energètica aprovada a Catalunya fos suspesa judicialment.

Borràs va celebrar les darreres victòries electorals de l'independentisme -el rebuig d'extradició de Lluís Puig per part de la justícia belga i el retorn a casa d'Adrià Carrasco després de l'arxivament de la seva causa-, i va considerar que ha quedat demostrat que «la justícia espanyola és més espanyola que justícia». Davant d'això, va instar socialistes i comuns a alliberar els presos independetistes: «Tindrien els vots per poder fer una llei d'aministia, però el que no tenen és la voluntat política», va lamentar.

Per la seva banda, la candidata de Girona, Gemma Geis, va assenyalar que des de la demarcació treballaran per poder donar respostes per a la pandèmia adequades a les necessitats de cada comarca, ja estiguin més enfocades cap a l'àmbit industrial o turístic. Finalment, Marta Madrenas va recordar que els gironins «ja sabem què hem de fer quan Madrid no vol que algú guanyi», en clara referència a Carles Puigdemont.