El Col·legi de Metges alerta que arriba «el punt més complicat»

El president de Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB), Jaume Padrós, va advertir ahir que les pròximes setmanes «poden ser el moment més complicat de la pandèmia», a causa de l'augment d'ingressos als hospitals catalans.

Ahir en una entrevista a Catalunya Ràdio, Padrós va avisar que ara començarem a veure l'impacte epidèmic de les festes de Cap d'Any i Reis, de manera que «tindrem unes setmanes, sobretot a finals de gener i al febrer, que seran molt dures».

«El risc és evident perquè els ingressos estan pujant, fet que no només significarà la saturació de les UCIs, sinó que el sistema sanitari ha de deixar d'efectuar certes activitats per prioritzar-ne d'altres», va apuntar.

En aquest sentit, el metge va assenyalar que les autoritats haurien de restringir encara més l'activitat social davant la situació epidemiològica actual.

Preguntat sobre la tornada a les escoles, Padrós va dir que les aules «han de ser l'últim que es tanqui», ja que els nens no són factors de contagi explícit i perquè la comunitat educativa ha tingut un «comportament exemplar» durant la primera part del curs.

Això sí, va destacar que l'obertura dels centres coincideix amb un moment en què el conjunt de l'activitat hauria d'estar «molt més restringida».

Padrós també va declarar que cal intentar celebrar les eleccions catalanes del 14-F, ja que «el dret a vot és dels més fonamentals», encara que va matisar que haurien de reconsiderar en cas de no poder garantir la presencialitat de la cita.

En el cas de les eleccions a la presidència del FC Barcelona, el president del COMB va afirmar que és «molt difícil» que puguin tenir lloc, ja que tampoc tenen contemplat el vot per correu.

Amb tot això, Padrós va apel·lar a la responsabilitat individual per frenar l'avanç de la covid-19, ja que encara queda un «treball molt llarg», si bé és una bona notícia que la vacunació segueixi endavant.

D'altra banda, segons un informeemès per Salut, es contemplen dos possibles escenaris de futur. El primer escenari implicaria que es mantingués una Rt estable al voltant d'1,15 fins que facin efecte les mesures en vigor, fet que passaria entre una i dues setmanes més tard. Això permetria una reducció de l'Rt fins a 0,9, que tornaria a pujar fins a 1 aproximadament després de la reobertura prevista pel 18 de gener. En el segon escenari s'acceleraria el creixement temporal com a conseqüència de Cap d'Any, fins a una Rt estable d'1,3 mentre no fan efecte les noves mesures. Les mesures acabarien portant a una davallada fins al 0,9 i la reobertura provocaria un retorn de la Rt fins a 1, com en el primer escenari. En aquest cas, el pic de nous casos diaris seria el 20 de febrer, amb uns 6.000 casos al dia, i el pic d'ocupació de les UCI seria el 10 de febrer amb uns 850 pacients. Les projeccions apunten que el 14 de febrer hi hauria uns 4.500 o 5.000 casos per dia laborable i uns 840 pacients a les UCI.

A l'informe Salut també apunta que els prediccions epidèmiques i de pressió assistencial «fan poc probable» que hi pugui haver mesures que suposin una desescalada «molt significativa» de la situació actual. Amb tot, també remarquen que no es pot descartar una eventual acceleració de la velocitat de propagació, ja sigui per la soca britànica, per les baixes temperatures o per la impossibilitat de tallar les cadenes de contagi.

En aquest sentit, la consellera de Salut, Alba Vergés, va remarcar que a un mes vista «no és gens fàcil» fer prediccions i va recordarque tots els experts assenyalen que es pot començar a preveure el camí de l'epidèmia amb 10 dies d'antelació. Malgrat tot, va lamentar la forta pressió assistencial.