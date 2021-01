El contagi retrocedeix però augmenten els hospitalitzats

Els principals indicadors de la pandèmia van experimentar ahir una davallada significativa per tercer dia consecutiu. Concretament, a la Regió Sanitària de Girona el risc de rebrot va tornar a baixar quaranta punts i el valor ja se situa en 522, un centenar menys que fa tres dies. Malgrat tot, la xifra continua sent molt elevada i s'haurà de veure la tendència dels propers dies per confirmar si la tendència va a la baixa.

D'altra banda, la velocitat de reproducció del contagi va disminuir fins a 1,09 i s'aproxima al llindar màxim fixat per Salut per tal de tenir la pandèmia sota control.

Seguidament, es van registrar 179 casos, un 32% menys que el dia anterior, tot i que cal tenir present que els dilluns solen ser els dies en què es comptabilitzen menys casos, ja que durant el cap de setmana es fan menys proves.

L'altra cara de la moneda és la situació hospitalària. El fort increment de casos viscut la setmana passada està passant factura als hospitals, on està augmentant la pressió assistencial. Ahir hi havia nou gironins més ingressats respecte a diumenge i quatre pacients més a l'UCI. A més, han mort onze gironins més, nou d'aquests a un centre sanitari o sociosanitari i la resta de víctimes encara no s'han classificat.

Tenint en compte el nombre d'ingressats als hospitals gironins dels quals es tenen dades, ahir n'hi havia 68 al Trueta (cinc més), dels quals 28 a l'UCI (un més) i 55 a l'hospital Santa Caterina (tres menys), dels quals 9 a l'UCI (un menys). D'altra banda, a l'hospital de Figueres hi havia 65 pacients ingressats i 21 professionals positius. Cal recordar que els hospitals comarcals no tenen Unitat de Cures Intensives. A Figueres hi ha dotze pacients més que fa una setmana i set professionals més infectats. Seguidament, el nombre total de pacients als centres de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva és de 67 persones, 4 menys que dijous 7 de gener. Actualment hi ha 32 persones a l'Hospital de Calella, 16 al sociosanitari de Calella i 19 a l'Hospital de Blanes. A Olot hi ha 19 persones ingressades i diumenge es va produir una defunció.

En definitiva, en una setmana els ingressats a Girona han pujat mig centenar i, segons els pronòstics de Salut, seguiran pujant.