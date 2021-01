Detenen set lladres a Osona després de robar en un taller de les Preses

Els Mossos d'Esquadra han detingut set lladres a Osona després de robar en un taller de les Preses.

Van interceptar els lladres amb el botí valorat en 8.000 euros i un d'ells va intentar fugir.

Els arrestats són sis homes i una dona, d'edats compreses entre els 18 i els 63 anys, tots ells de nacionalitat romanesa, veïns de Castelldefels i Barcelona. Se'ls acusa de ser els presumptes autors d'un delicte de robatori amb força.

Els fets van ocórrer el passat dijous, al voltant de les dues de la tarda, quan el propietari d'un taller va veure unes persones que carregaven material en un camió. L'home va seguir-los amb el seu vehicle mentre avisava els mossos que havia patit un robatori al seu establiment, situat al carrer de la Tècnica de les Preses, i que els autors fugien en un camió per la carretera C-37 en direcció a Vic.

Una dotació policial dels agents de Vic, que es trobava fent recerca, va localitzar el camió i el va aturar a la carretera C-17 al punt quilomètric 154, al seu pas per la localitat de Gurb. De les tres persones que ocupaven el vehicle, el que anava al seient del copilot va baixar i va iniciar una fugida a peu, però va ser aturat de seguida per un dels agents. Posteriorment va ser denunciat per un delicte de desobediència greu als agents de l'autoritat.

Al lloc també van arribar diverses patrulles. Quan els mossos van obrir les portes de la caixa del camió van veure quatre persones amagades, peces d'acer inoxidable i una màquina. Tot seguit els mossos van comprovar que aquestes persones eren part del grup de lladres que havia assaltat el taller i sostret el material. El valor d'aquest era d'uns 8.000 euros, segons la denúncia del propietari.

Davant les evidències els agents van detenir les set persones com a presumptes autores d'un robatori amb força a l'interior de l'establiment.

Els detinguts, a qui els consten nombrosos antecedents, van passar el dia 8 de gener a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Vic, el qual va decretar la seva llibertat amb càrrecs.