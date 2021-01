Les escoles obren portes enmig del debat sobre si són segures

«És important ventilar les aules i estances a partir del moment en què arribi l'alumnat, durant l'activitat lectiva i al final de la jornada», però «per tal de cercar l'equilibri entre la ventilació i el confort tèrmic cal escalfar les aules amb les finestres tancades abans de l'arribada d'alumnes, com a mínim una hora». Amb aquesta nova indicació del Departament d'Educació sobre com combinar la necessitat de ventilar les classes i, al mateix temps, no pelar-se de fred amb les baixes temperatures que hi havia ahir a les nou de matí, les escoles catalanes, i gironines, van retornar a la feina després de les vacances de Nadal i enmig d'un inacabable debat sobre la seva seguretat. Una discussió que, de moment, el Govern ha tancat reobrint les escoles basant-se en l'experiència dels resultats del primer trimestre i amb l'inici aquesta mateixa setmana d'un programa (voluntari) de cribratge entre els professionals amb PCRs d'automostra.

Fa pocs dies, un grup de científics, alguns amb molt pes mediàtic com Oriol Mitjà, Salvador Macip o Àlex Arenas, van fer públic un comunicat on demanaven endarrerir aquest retorn davant l'augment dels contagis i l'evidència que Catalunya està entrant, o ja ha entrat, en la tercera onada de la pandèmia. El Govern de la Generalitat no els va fer cas com, de la mateixa manera, tampoc comparteixen l'opinió dels epidemiòlegs, ni els pediatres ni d'un centenar de professionals de disciplines socials, des de pedagogs a sociòlegs com Marina Subirats passant per economistes, que ahir van fer públic un comunicat deixant «clar el nostre posicionament a favor de l'obertura escolar, com a instrument essencial de lluita contra la desigualtat educativa i garant de l'equitat social». Al seu criteri, el tancament dels centres produeix una «una pèrdua d'aprenentatge generalitzada i un augment de la desigualtat».

El Govern, especialment des de la banda d'ERC, que gestiona les conselleries de Salut i Educació, s'ha mantingut ferm en la visió que les escoles van mostrar el primer trimestre que «són segures i han d'estar obertes» i, ahir mateix, el titular del Departament d'Educació, Josep Bargalló, va reiterar en una entrevista a Ràdio 4 que les escoles seran «el darrer que tancarem, perquè són el servei públic essencial més important després del sanitari».

A les comarques gironines, ahir van obrir totes les escoles, amb l'única excepció de la d'Albanyà pels efectes del mal temps del cap setmana, però entre docents i, sobretot, pares el primer dia va estar marcat pels dubtes sobre si aquestes classes presencials s'allargaran en el temps o, com va admetre fa uns dies Josep Maria Argimon, d'aquí dues o tres setmanes es podria haver de fer un pas enrere. «És complicat, però no és el mateix tenir contacte amb els professors i amb els nens que estar davant d'una pantalla. Els nens han de viure», explicava ahir una mare del col·legi Sant Pau de Figueres, Melania Tutuinu, en declaracions a l'Agència ACN, afegint que «tampoc ens podem tancar a casa».

A banda del nou protocol sobre ventilació a les classes, que, de moment, substitueix els promesos, que no arribats, purificadors pel Departament d'Educació, els docents catalans també han començat a rebre les instruccions per fer-se les PCRs d'automostra en el marc d'un cribratge massiu que, segons la Generalitat, hauria d'arribar a 170.000 professionals en els propers dies o setmanes. Les proves són absolutament voluntàries i, acompanyant el material per fer-les, des de la conselleria s'està facilitant un díptic de com prendre's l'automostra. Es fa pel sistema de frotis nasal i es comunicaran els resultats directament a cada interessat. Els casos negatius, amb un missatge de mòbil, i els positius, amb missatge i trucada telefònica per explicar els passos a seguir per a l'aïllament.

Més enllà de les PCRs d'automostra, el principal tema de debat ahir a les escoles era com ventilar les classes i, al mateix temps, que la temperatura al seu interior no baixés molt més enllà del que seria prudent. Una quadratura del cercle impossible, sobretot en una setmana molt freda com aquesta, i que el Departament d'Educació va dir que combatria amb la instal·lació de purificadors als centres dels territoris on calgués. Uns purificadors que, però, de moment no han arribat perquè, segons el document que es va fer arribar a les escoles, la seva instal·lació requereixen una valoració necessària per part del personal tècnic del Departament d'Educació, per garantir una correcta efectivitat de la mesura».