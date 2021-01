«Filomena» dona pas a un episodi de fred que deixa Das a -17,7ºC i Girona amb -0,7ºC

La borrasca Filomena esgota les seves últimes hores i només s'espera que avui encara es faci sentir amb mala mar al nord de la Costa Brava. El que ens deixa, però, és l'arribada d'uns dies de fred molt intens a la província. Es notarà sobretot per unes temperatures mínimes molt baixes. El mercuri, per tant, quedarà molt curt durant les nits i matinades i, a conseqüència, es produiran glaçades i també boires, a l'interior.

Això ja es va notar ahir, amb una caiguda en picat de les mínimes. Van registrar una davallada d'entre dos i tres graus de mitjana respecte al diumenge. Els termòmetres van quedar en moltes zones per sota dels zero graus i gairebé no es van superar els 2 graus de mínima a cap punt de la província. La més destacada de la jornada va notificar-se a l'estació de Das, on la temperatura mínima va assolir els 17,7 graus negatius. L'estació està situada a l'aeròdrom de la Cerdanya a 1.097 metres d'altura. Segons les dades del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) només hi va haver un municipi gironí ?que compti amb estació del Meteocat? on es van superar els 3 graus de mínima. A tocar del mar, a Roses, s'hi va assolir una mínima de 3,5 graus.

L'ambient va ser gèlid a la majoria de municipis gironins. Les dades mostren, per exemple, que en algunes capitals de comarca, com Girona (-0,7), Banyoles (-1,1), Puigcerdà (-9,5) i la Bisbal (-0,2), la mínima registrada va quedar per sota dels 0 graus.

El pas de la borrasca Filomena tampoc ha permès que el mercuri escali a muntanya. A Das ahir s'hi va detectar la mínima més baixa de la província, de 17,7 graus negatius. A la Cerdanya també va haver-hi un registre de -11,2 graus, mentre que a l'àrea del Ripollès cal ressaltar els -9,4 graus d'Ulldeter. Cal dir que més a prop de les valls i a cota molt més baixa, el fred també va ser molt intens. Com a Sant Pau de Segúries, on es va registrar una temperatura de -5,1 graus.

En aquestes àrees de fet ahir encara hi havia un fred ben viu i la neu hi era present. A Molló, el poble encara estava ben emblanquinat, a la vall de Camprodon, a bona part de la Cerdanya, entre d'altres.

En punts del Ripollès, la Cerdanya, la Garrotxa o a la Selva interior encara s'hi podia veure gent enfeinada pels carrers traient neu perquè no es convertís en gel i també llançant sal per evitar ensurts i futurs accidents. Una població on encara hi va haver feina és Olot. Ahir l'Ajuntament va informar que de matinada s'havia seguit netejant els carrers i vials on encara hi restava neu i també s'havia escampat potassa.

La situació després del pas del temporal Filomena, per tant, està gairebé normalitzada a les comarques de Girona. Ahir ja no hi havia carreteres amb problemes de mobilitat per la neu, segons el Servei Català de Trànsit. Només una de les vies de la Diputació situada a l'àrea del Montseny on es va tallar un petit tram que unia Viladrau amb Sant Marçal per l'acumulació de neu.

El nou escenari per als propers dies és un hivern ben cru: temperatures baixes, sobretot les mínimes. Per aquest motiu, el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ahir va ressaltar en roda de premsa que es podia «donar ja per finalitzat l'episodi de neu» però va advertir que «ens queden uns dies de molt fred, encara d'onatge tot i que ja no precipita enlloc». El conseller també va recordar que en els propers dies «les màximes diürnes pujaran però les nits seran molt fredes i la combinació de l'existència de la neu, el fred i el gel fan que haguem d'advertir del perill del risc en la circulació».

Pel que fa a incidències pel temporal, des de diumenge i fins ahir al matí, els Bombers van realitzar més d'una trentena de serveis a la regió de Girona. Com a destacable hi ha la caiguda d'un mur al carrer Oslo de Roses que va obligar a mobilitzar-los i no es van haver de lamentar ferits.

L'únic escenari de perill encara vigent avui a la província de Girona és el fort onatge a l'Alt Empordà. Ahir encara es va poder veure fort moviment marítim a la Costa Brava i a la boia de Ports de l'Estat, instal·lada al cap de Begur, es va detectar un pic d'onatge de 5,31 metres d'altura a les set del matí. En alguns passejos, com els de Blanes o Calonge també ahir es va haver de retirar la sorra que havia entrat a la zona pel temporal.