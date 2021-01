Jutgen deu acusats de crear un grup criminal per robar a cases d'empresaris

La secció quarta de l'Audiència de Girona va començar ahir el judici contra deu acusats de formar un grup criminal per cometre quatre robatoris violents a Bescanó el 2017 a cases d'empresaris. Els acusats, d'entre els quals hi ha els dos presumptes creadors del pla, un cobrador del frac i un mecànic veí del municipi amb deutes, s'enfronten a penes d'entre14 i 57 anys de presó per diversos delictes que inclouen robatoris violents i detenció il·legal.

La primera jornada del judici, que s'allargarà fins a la setmana vinent, es va centrar en la declaració dels acusats. Tots van negar els fets, i el mecànic va assegurar que el pla que havien ideat consistia a aconseguir que diversos clients que li devien diners li paguessin per poder retornar el seu propi deute. Quatre dels acusats tenen antecedents penals i dos estan complint presó preventiva.

Segons apunta la Fiscalia al seu escrit d'acusació, els dos conxorxats es van conèixer abans de l'estiu de 2017, quan l'home que treballava com a cobrador del frac es va posar en contacte amb l'altre acusat per requerir-li el pagament d'un deute amb una empresa. A partir d'aquí van establir un contacte freqüent que els va dur a organitzar un pla que tenia l'objectiu de cometre assalts a habitatges d'empresaris que tenien molts diners a casa.

L'acusació pública indica que deutor era l'encarregat de fer la llista dels habitatges on s'havia de produir un assalt, donat que eren empresaris de la mateixa zona on ell vivia i on sabia que hi havia «elevades quantitats de diners».

Per tal de dur a terme els robatoris, l'acusació pública apunta que comptaven amb la connivència tant el germà com la dona del deutor, que «coneixien el pacte i participaven en els beneficis». De fet, d'entre el material investigat, es van extreure diverses converses entre la dona i el cobrador del frac on es feia referència a una llista de diversos dels habitatges que van ser assaltats. En el cas del germà, van trobar una conversa de missatgeria que havia tingut amb el cobrador, i on el germà li havia enviat la ubicació d'on posteriorment es va fer l'assalt a un dels habitatges de Bescanó.

La Fiscalia apunta que paral·lelament a això i amb l'acord de la resta, el cobrador va contactar amb uns coneguts seus que vivien a Barcelona per tal que perpetressin els assalts, a canvi de repartir-se els botins que obtinguessin.

L'acusació situa l'activitat del grup durant tres mesos de 2017 durant el qual haurien perpetrat fins a quatre robatoris violents que van tenir lloc entre el juliol i l'octubre. La Fiscalia apunta que s'haurien arribat a endur fins a 30.000 euros en un dels assalts. Els robatoris tenien lloc «després que els acusats juntament amb l'esposa i el germà seleccionessin un domicili per saquejar», sosté l'escrit, que assegura que tenien dades personals dels propietaris, del lloc on guardaven els diners, el moment en què hi hauria més diners a la casa i si hi havia càmeres de vigilància. Tenien preferència per immobles aïllats per facilitar la seva fugida, i abans de fer cada assalt estudiaven la zona per tenir clars tots els passos a seguir sense ser vistos ni trobats.

Tots els robatoris van ser perpetrats amb el mateix modus operandi: accedien al domicili tapats i armats, entraven a les habitacions i immobilitzaven tots els membres de la casa amb amenaces. Sempre cometien els robatoris durant la nit i durant els caps de setmana. Un cop retinguts, els treien els telèfons mòbils i buscaven el botí, que segons la fiscalia, molts cops ja sabien on trobar «gràcies a la relació amb les víctimes» del mecànic. Un cop aconseguit l'objectiu, marxaven sense continuar l'escorcoll ni robar més objectes de valor.

Els presumptes responsables de la creació del grup criminal van negar haver ideat cap pla per robar diverses cases d'empresaris del municipi, i la resta d'acusats va respondre en la mateixa direcció, i de fet molts d'ells van al·legar que mai havien estat a Bescanó.

Els acusats s'enfronten a penes d'entre 14 i 57 anys de presó per diversos robatoris amb violència, detenció il·legal, danys, lesions lleus i pertinença a grup criminal. A alguns d'ells també se'ls demanen indemnitzacions de més de 30.000 euros pels diners robats.

Resolta la declaració dels acusats, demà tindrà lloc la pròxima sessió de judici amb les declaracions policials.