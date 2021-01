Malestar a la UdG contra els requisits per demanar l'avaluació no presencial

Aquest passat dissabte, una resolució del rector de la Universitat de Girona, Quim Salvi, va obrir la porta que els alumnes que convisquin amb persones vulnerables puguin demanar «ser avaluats de manera no presencial» mentre el risc de rebrot es mantingui per sobre del llindar dels 300 punts. Una resolució, la primera d'aquest tipus en una universitat catalana, que ampliava el supòsit per no haver de fer els exàmens presencials que, fins llavors, només era possible per als alumnes que al·leguessin trobar-se en una situació de vulnerabilitat per temes de salut davant la pandèmia de coronavirus. Una ampliació que, tot i ser valorada pels representants dels estudiants com un pas endavant, no és considerada suficient per al col·lectiu perquè «el preu que paga l'estudiant per demanar la presencialitat no és baix, ja que perd, sense alternativa, la presencialitat en les pràctiques».

En la resolució del rectorat de dissabte, els estudiants que demanin ser avaluats de manera no presencial també renuncien a aquesta presencialitat a les pràctiques. I aquest punt, junt amb la demanda que la possibilitat de demanar exàmens telemàtics sigui universal per a tots els estudiants convisquin o no amb personals vulnerables, és el que motiva tant el Consell d'Estudiants com el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) de la UdG a demanar al rector que revisi la seva resolució.

El tema de les pràctiques és un dels principals motius perquè demanen que es revisi la resolució, no pot ser que per demanar una avaluació no presencial hagis de renunciar a fer les pràctiques, perquè «està clar que passar al format telemàtic en una prova teòrica no implica perdre qualitat en l'aprenentatge, però perdre la presencialitat en les pràctiques, sí», assegurava ahir el coordinador del Consell d'Estudiants de la UdG, Edi López, que també hi ha afegia la demanda d'estendre l'opció d'escollir l'avaluació no presencial a qualsevol alumne que ho demani «per rebaixar la mobilitat i la interacció social sense perdre qualitat educativa. Considerem que no ens poden fer escollir entre qualitat educativa i salut i això és el que obliguen afer amb aquesta resolució».

La seva acció d'ahir al pati del rectorat a l'edifici de Les Àligues era limitada a només un grup d'estudiants per motius de seguretat, després que, segons el Consell d'Estudiants, «gairebé 5.000 alumnes» de la UdG han participat en les enquestes promogudes per copsar l'interès de la comunitat en fer avaluació no presencial: «Una participació històrica en aquesta universitat».