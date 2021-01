Un any més l'Ajuntament ha previst una campanya informativa sobre el contingut del pressupost municipal del consistori per a aquest any 2021. L'objectiu, per una banda, és facilitar a la ciutadania una explicació senzilla del pla econòmic i financer que recull com l'Ajuntament gestiona els diners públics, i, per l'altra, fer-la coneixedora del cens oficial del municipi.

El fulletó informatiu inclou les principals despeses dels tres eixos prioritaris: el d'acció social, el d'economia i ocupació i el d'acció cultural i coneixement. El document també fa referència a les fonts d'ingressos, així com a la destinació de les despeses. També s'hi mostren les principals inversions per a l'any 2021 i el deute municipal. A més mostra el desglossament del total del pressupost consolidat per a l'any 2021, que ascendeix a 17.264.295,68 € i que engloba el pressupost total de l'Ajuntament, Somasrsa, Consorci de Benestar Social, Fundació Guifré i Patronat del Museu Etnogràfic.

La publicació també inclou el cens del 2019, que recull les dades del padró municipal recollides a 1 de gener del 2020 i que mostra un augment de 75 persones respecte a l'any anterior.