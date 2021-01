La plataforma ecologista SOS Costa Brava ha aprovat en una assemblea virtual transformar-se en una Federació d'Entitats sense ànim de lucre amb l'objectiu de tenir més capacitat d'actuació ?per exemple, a l'hora de presentar recursos jurídics? i també en la captació de recursos econòmics i simpatitzants. De fet, la transformació en federació ha anat acompanyada del llançament d'una campanya de captació de «socis protectors», per tal que persones a títol individual es puguin vincular al moviment de manera estable fent un donatiu estable anual i tenint dret a participar (amb veu i sense vot) en totes les activitats, comissions i espais de reunió de la Federació.

Un cop han aconseguit rebaixar l'edificabilitat del nou Pla de la Costa Brava ?que va ser el motiu pel qual va sorgir el moviment?, SOS Costa Brava fa ara un nou pas per seguir treballant. De la trentena d'entitats que en formen part, a hores d'ara n'hi ha 23 que han passat a ser membres de la nova Federació. Es tracta d'ADAC, Amics de la Natura de Cadaqués, Amics de les Illes Formigues, Amics de Tossa, Alerta Sant Feliu, Aturem la C-32, Centre per a la Sostenibilitat Territorial, DEPANA, Ecologistes en Acció, Forum l'Escala Empúries, Grup de Natura Sterna, IAEDEN - Salvem Empord, L'Escala Cívica, Naturalistes de Girona, Preservem elMaresme, Salvem el Golfet, Salvem la Pineda d'en Gori, Salvem la Platja de Pals, Salvem Solius,SOS Aiguafreda - Salvem la Costa de Begur, SOS Empordanet, SOS Lloret i SOS Palafrugell. Tot i això, la federació mantindrà amb veu i vot les entitats que, malgrat no haver-se federat per diversos motius, tenen una clara activitat local.

Pel que fa al pressupost, la Federació contempla unes despeses mínimes de 19.000 euros per podre seguir lluitant contra els projectes urbanístics que segueixen actius a la Costa Brava. És per això que, a banda de comptar amb els «socis protectors», vendrà merchandising per Internet.