és escollit candidat de Vox per Girona per al 14-F

El president de Vox a Girona, Alberto Tarradas, ha estat escollit cap de llista de la formació a les eleccions al Parlament. «Amb orgull i responsabilitat anuncio que encapçalaré la llista de Vox per Girona. Amb la mateixa convicció de sempre i amb més força que mai, lluitaré per recuperar la llibertat i l'ordre a Catalunya. Gràcies, Ignasi Garriga, per la confiança. Per Espanya, un pas al front», ha escrit Tarradas a Twitter. El candidat, de 25 anys,es va enfrontar públicament fa uns mesos al raper Valtonyc a Brussel·les.