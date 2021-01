La baixa d'un maquinista per ser contacte d'un positiu COVID fa cancel·lar dos trens

La puntualitat és un element essencial en el transport públic però sovint hi ha incidents que fan que això no sigui possible. És el cas d'aquest dilluns, quan Renfe va haver d'anul·lar dos trens de la linía que uneix Figueres amb Barcelona per falta de maquinista.

Tot i que segons passatgers que esperaven els combois, des de les estacions se'ls va dir que no circulaven per problemes tècnics, la companyia Renfe, consultada ahir, va confirmar que el fet que no circulessin dos trens -un de cap a dos quarts de tres i l'altre de dues hores abans- va ser a causa de la baixa precipitada d'un maquinista. I és que aquest els va informar que havia de deixar el seu lloc de treball perquè acabava de saber que havia estat contacte amb un positiu de covid. El poc temps que van tenir per poder solucionar-ho -ja que el conductor portava el tren que anava cap a Figueres i després en tornava- va obligar a suspendre els dos serveis. Pel que fa als passatgers, no van poder-los donar cap altra solució que anar amb els següents trens, segons van informar des de l'empresa de transport ferroviari.

Aquesta situació de crisi sanitària no és la primera vegada que causa problemes amb els trens. El mes d'agost un usuari de tren es va negar a portar mascareta i va provocar l'anul·lació de dos combois. En aquest cas, Renfe va derivar els passatgers a un bus.