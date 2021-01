El barri de Sant Miquel d'Olot inicia les obres de reordenació del trànsit

Les obres per a la reordenació del trànsit al barri de Sant Miquel van arrencar el dilluns i tindran una durada de tres setmanes. El projecte, acordat en el Consell del Barri en el marc del PIAM (Pla Integral d'Accions de Millora), girarà al voltant de la transformació en un únic sentit de circulació de vies que actualment circulen cap als dos sentits i a reurbanitzar-ne un tram perquè els vianants en siguin prioritat. L'objectiu final de l'actuació és disminuir la velocitat dels vehicles que circulen pels carrers de l'interior del barri, que l'avinguda Rei Jaume II no sigui una via d'accés ràpid al centre de la ciutat des de la carretera de la Canya i, finalment, la creació d'un eix cívic al carrer Jacint Verdeguer -entre l'avinguda Jaume II i el carrer Abat Racimir-.

Per tant, el projecte de pacificació del trànsit al barri inclourà canvis de circulació en els següents carrers: Un tram del carrer Remeces passarà a ser d'únic sentit de circulació en direcció a Jaume II; el carrer Rei Martí l'Humà passarà a ser un carrer de sortida del barri; el carrer Miquel Març circularà en direcció a l'avinguda Jaume II, finalment l'avinguda Jaume II es dividirà en diferents trams i sentits de circulació. Els carrers Josep Maria Capdevila Balançó, Abat Racimir, mossèn Gelabert, Almogàverns i Ronda de Sant Bernat restaran sense modificacions.

El projecte també inclou la creació d'un tram amb prioritat dels vianants entre l'avinguda Jaume II i el carrer Abat Remicir. Els vehicles podran circula-hi -sense prioritats- en direcció al Jaume II. A més aquests només podran estacionar-hi de forma autoritzada i amb un temps límit de 15 minuts en determinades franges horàries. A més, a l'avinguda Rei Jaume ll i al carrer Miquel Març s'implantarà un nou carril per a bicicletes i vehicles de mobilitat personal, aquests hauran de circular en sentit oposat al sentit de circulació de la resta de vehicles de motors, per poder garantir-ne la mobilitat.