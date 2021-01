La CUP acusa JxCat i ERC de «contribuir a la repressió de l'Estat»

La CUP va denunciar ahir en un acte a Barcelona que, en els propers mesos, «desenes d'activistes es troben en risc d'entrar a presó», i va criticar la «falta de compromís» del Govern de la Generalitat amb les persones encausades. Per tal de mostrar el seu compromís amb l'activisme independentisme, la candidatura cupaire a les comarques gironines està encapçalada per Dani Cornellà i té com a número 3 Ignasi Sabaté, dos alcaldes detinguts per la Policia Nacional ara fa un parell d'anys i absolts d'una causa que englobava 21 persones. El número 7, Eloi Güell, també va ser detingut, jutjat i absolt per manifestar-se a Barcelona l'any 2019.

La presidenciable del partit, Dolors Sabater, va carregar contra la «repressió política» de l'Estat contra «la dissidència política i l'independentisme», i va acusar l'actual Govern de «continuar amb les mateixes polítiques repressives de persecució i abús que l'anterior Govern del PP». A més, va considerar que JxCat i ERC han contribuït a «aquesta repressió impulsada per l'Estat», «tot criminalitzant el moviment popular a favor de l'autodeterminació i, fins i tot, impulsant acusacions que les poden dur a presó».

És per això que la CUP exigeix a la Generalitat «la retirada de les més de 70 acusacions particulars»; la «correcta identificació dels cossos policials», la dissolució de la BRIMO i l'ARRO i l'«aturada immediata» de l'aplicació de la Llei Mordassa per part de Mossos i policies municipals, entre d'altres.