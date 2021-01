El gerent de l'hospital de Campdevànol qüestiona el confinament del Ripollès

El gerent de l'hospital de Campdevànol, Joan Grané, va explicar ahir en una entrevista a Cadena SER que el confinament de la comarca del Ripollès durant les festes de Nadal «va servir de poc» ja que no es va aconseguir frenar «del tot» els casos de coronavirus.

Abans del confinament comarcal, el Ripollès tenia un índex de rebrot de 1.800 punts i actualment és de 1.200. Segons el gerent de l'hospital de Campdevànol, Joan Grané, això vol dir que el tancament no va ser suficient. Grané va admetre que la taxa de rebrot actual és «molt dolenta» i hauria de ser inferior a 50. «El tancament perimetral de la comarca només ha servit perquè no entri la gent de fora, però la població interna s'ha seguit movent», va explicar Grané, qui va assegurar que han sorgit casos de trobades familiars de més de dues bombolles que han tingut lloc durant les festes de Nadal.

El gerent de l'hospital també va pronosticar que els efectes reals de l'augment de mobilitat i del contacte social es veuran a partir de finals de setmana, deu dies després de Reis. També va insistir en el fet que el virus és comunitari i es propaga per la comarca, «no s'origina a l'hospital».

L'hospital continua sense admetre la visita de familiars i té set professionals sanitaris de baixa. Des de fa més d'una setmana que el centre sanitari torna a admetre ingressos de pacients no covid-19. El 2 de desembre, després de detectar un brot intrahospitalari que va afectar una trentena de professionals i alguns pacients, es va decidir derivar a tots els malalts no covid-19 a altres hospitals com els d'Olot o Girona, amb l'únic objectiu de garantir la salut de tots els pacients. Un mes després, el brot s'ha donat per tancat i s'ha pogut recuperar bona part de la plantilla, ja que actualment hi ha onze treballadors infectats que s'estan recuperant.

El nombre de persones ingressades també ha baixat, la qual cosa ha portat el Comitè de Crisi de l'Hospital a decidir reobrir la planta que estava tancada per possibles ingressos no covid-19. De tota manera no es reprendran les operacions amb ingrés per tenir marge en cas que la incidència del virus es dispari.