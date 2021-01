Jan Millastre és el nou president de la Coordinadora d'ONG Solidàries

L'activista i coordinador tècnic de projectes de l'entitat GERD Jan Millastre (Lladó, 1976) és el nou president de la Coordinadora d'ONG Solidàries de les comarques gironines i l'Alt Maresme. Millastre substitueix l'historiador i periodista Pau Lanao, que des de l'any 2015 presidia l'entitat i que continuarà vinculat a la junta com a vocal.

«En el context actual, treballar de manera altruista, des de les bases, fent xarxa i donant suport a les causes socials per enfortir aliances és gairebé una necessitat tan important com urgent», assegura Millastre, que és molt conegut a les comarques gironines pel seu doble compromís amb dues causes: la solidaritat amb Centre Amèrica i la discapacitat. El GERD és una entitat de cooperació al desenvolupament amb seu a Sarrià de Ter que va iniciar la seva activitat l'any 1998.

Després de la renovació de la Junta, Lluís Puigdemont (Fundació Ser.gi) continuarà ocupant lavicepresidència; Eder Javier Aspuac Castro (Fundació Utopia), la secretaria, i Jordi Planas (Agenda Llatinoamericana) és el tresorer. Per la seva part, Pau Lanao i Meli Barbero (Valentes i Acompanyades), Ángel Vàzquez (ACAPS Girona), Anna Martin (Oxfam Intermón Girona) i Mamadou Faye (Associació pel Desenvolupament del Riu Senegal) seran vocals.