L'onada de fred afectarà Girona fins demà i situa la província sota zero

L'ambient gèlid de cru hivern sembla no tenir aturador des del pas de la borrasca Filomena. Catalunya es troba fins dijous en alerta per onada de fred i les comarques gironines no se salvaran de tenir unes temperatures mínimes molt baixes i unes màximes que no superaran els 11 graus a gairebé cap punt de la geografia gironina. Protecció Civil demana extremar la precaució en casos des desplaçament i amb la gent vulnerable.

Dilluns ja vam deixar enrere la situació de temporal i ahir va ser el torn de les glaçades arreu de la província i, naturalment, van anar acompanyades de valors molt baixos durant tota la jornada. A primera hora del matí, la majoria de ciutadans es van trobar que els camps tenien un capa de gel i que els vehicles que havien passat la nit a fora presentaven també un aspecte similar. Més d'una persona va haver de treure el gel per poder anar a treballar. A banda d'aquesta situació de gelada, en alguna fondejada, també va haver-hi boira gebradora, que no va permetre que pugés el mercuri. De fet només a dues estacions meteorològiques es van superar ahir els 0 graus de mínima: la d'Anglès amb 2,2 i Portbou, amb 3,4. El punt de la província, en canvi, on va desplomar-se més el termòmetre per segon dia consecutiu és a l'estació de l'aeròdrom de Das, on el mercuri va baixar fins als -15,7 graus, el valor més baix de tot Catalunya.

La sensació de fred, però, va ser constant durant tot el dia a la província. Si bé les mínimes van ser molt baixes, com els -4,4 graus a Girona o els -6,2 a Sils, les màximes també van deixar molt a desitjar. A les dues del migdia, les estacions meteorològiques de la província mostraven valors molt baixos, com els 10,1 graus a Girona o els 8,9 de Banyoles. Uns registres que van costar d'assolir a causa de la humitat elevada que hi havia a bona part de la demarcació. A banda, ahir també va ser un dia de cel serè a bona part de la província i sumat a l'absència de vent les nits això va fer que els termòmetres no s'elevessin massa. Per altra banda, en àrees on el temporal Filomena va deixar-hi neu encara és més complicat, ja que la neu al terra d'entrada provoca que no s'escalfi la zona durant el dia però alhora també afavoreix un major refredament nocturn, segons el Meteocat.

Per a Gerard Taulé, meteoròleg i col·laborador de Diari de Girona, la situació d'aquests dies d'onada de fred no és comparable amb la que s'està vivint al centre d'Espanya on ahir hi va haver poblacions per sota dels 30 graus sota zero, o a Toledo, per exemple, es va assolir un rècord de -13,3 graus, quan l'anterior era de -9,7 graus. L'avís per onada de fred de Catalunya queda difuminat, diu el meteoròleg, si es compara amb la situació al centre de la Península.

Tot i això, aporta dades sobre les temperatures mínimes absolutes anuals en estacions gironines i mostra com a les Deveses de Salt és de -9 graus en el període 1884-2020, mentre que ahir es va situar en -6,2. Tot i això, l'observador meteorològic apunta que la mínima absoluta de les Deveses se situaria en -19 graus el 1884.