Més de 42.000 gironins reben ajuda per part del Banc d'Aliments

A l'inici de la pandèmia, el Banc d'Aliments de Girona ajudava unes 31.000 persones a través de 80 entitats diferents i ara, quan encara no fa un any que el coronavirus colpeja la societat, el nombre de gironins que es veuen beneficiats per l'ajuda alimentària és de més de 42.000. «Hem augmentat una tercera part en un any i tenim clar que el nombre de persones continuarà pujant, perquè després de la crisi de salut hi continuarà havent una forta crisi social i econòmica», explica el president del Banc d'Aliments de Girona, Frederic Gómez, que avisa que la solidaritat continuarà sent molt important en els propers anys perquè «fins i tot i en les societats més riques i avançades hi ha gent que passa gana».

La situació social és complicada, i ho continuarà sent, però Gómez també té clar que, de moment, «la pandèmia ha fet augmentar molt la necessitat, però també la solidaritat; tenim clar que la necessitat continuarà augmentat i esperem que la solidaritat hi continuï sent». Un esperit solidari de la societat civil gironina que, per exemple, es va tornar a veure en el darrer Gran Recapte, que, un cop acabat el recompte final, ha deixat uns números de rècord: 566 tones de menjar.

«És un rècord absolut. En els 12 anys que fa que s'organitza el Gran Recapte a Catalunya mai s'havia arribat a aquesta xifra; l'augment respecte a l'any passat és més del trenta per cent en la quantitat final de menjar recaptada», explica Frederic Gómez, que ha vist com, davant la sensació de necessitat que es palpa en la societat, l'absència de voluntaris en els supermercats en el dia del Gran Recapte no ha estat un fre per assolir xifres històriques. En els supermercats es va continuar recollint menjar, però menys que en altres anys en no haver-hi voluntaris, i el gran creixement ha arribat «en obrir les donacions on-line, tant a través de Bizum com de la mateixa web, i també per l'ajuda d'empreses i d'associacions que van fer donacions especials».

La suma dels diners rebuts en aquestes donacions («que els convertim en tones de menjar que podem comprar en un càlcul igual per a tots els Bancs d'Aliments»), del que es va recaptar en els supermercats i del que va entrar directament al magatzem de l'entitat en formació de donacions d'empreses, el recompte final del Gran Recapte del 2020 va ser de 566.039 quilos de menjar, mentre que el del 2019 havia estat de 429.275. «Són molt bones xifres, estem molt agraïts a la implicació i la feina de les caixeres i treballadors dels supermercats; als voluntaris del Banc d'Aliments que ,encara que aquest no fossin físicament en els supermercats, han fet molta feina per organitzar-ho tot», destaca Frederic Gómez, que també vol destacar la bona resposta de la societat civil «amb empreses que venen a fer donacions directament al nostre magatzem».

El salt de 31.000 a 42.000 persones que un any han passat a rebre l'ajuda del Banc d'Aliments de Girona fa pensar que, amb la pandèmia pel mig, la xifra no deixarà de créixer. I, segons Frederic Gómez, l'entitat tampoc deixarà de respondre: «Repartirem els aliments entre tota la gent que les entitats ens diguin. Si hi ha més gent, n'haurem d'intentar aconseguir més».