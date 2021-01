Els Mossos incorporen la cita prèvia per posar denúncies a la comissaria

Els Mossos d'Esquadra han posat en marxa un sistema de cita prèvia per posar denúncies, segons va informar ahir la policia catalana. El pla s'està adoptant a totes les comissaries i busca agilitzar el temps, tant dels ciutadans com de la mateixa comissaria, que podrà gestionar i redistribuir millor el volum de feina. La reserva es pot fer accedint a la plataforma https://mossos.gentcat.cat, dins l'apartat «serveis i tràmits», on apareix l'opció de «cita prèvia». Des d'aquesta interfície es pot triar la comissaria on vol adreçar-se la persona per posar la denúncia i escollir la franja horària en la qual vol ser atès d'entre les disponibles, de 6.00 a 22.00 hores. Per als fets greus i urgents no caldrà reserva horària.

Els Mossos han explicat que amb aquest pla es potencien les eines virtuals d'interacció amb la ciutadania i es modernitzen els tràmits de les 104 comissaries que son oficines de denúncies de tot el territori. L'eina s'ha elaborat juntament amb la Direcció General d'Atenció Ciutadana. A banda gestionar millor les càrregues de treball de les oficines d'atenció al ciutadà, permet endreçar els fluxos dels ciutadans que van a comissaria per evitar llargues cues d'espera i evitar les concentracions en una mateixa franja horària.