La pandèmia es dispara a Catalunya amb 7.047 positius

El coronavirus es va desbordar ahir a Catalunya i va registrar una de les xifres de nous casos més altes de la pandèmia amb un total de 7.047 positius. A més, els indicadors de contagi van empitjorar i va seguir augmentant la pressió assistencial als hospitals, on fins ahir hi havia 2.445 persones ingressades amb el virus, de les quals 477 estan crítiques a les UCIs, unes unitats que preocupen especialment els responsables sanitaris, ja que dilluns van admetre que s'han hagut de reprogramar intervencions en hospitals.

Una altra xifra preocupant és el nombre de morts. Ahir Catalunya en va sumar 86 més i el total ja arriba a 17.714.

El risc de rebrot era de 586 entre el 26 de desembre i l'1 de gener i va pujar a 609 en l'últim interval. Pel que fa a la velocitat de propagació del virus, es va mantenir en 1,21, l'única dada positiva. La setmana anterior estava en 1,48. La incidència a 14 dies és de 523,28 entre el 2 i el 8 de gener, per sobre dels 412,21 de l'interval anterior (26 de desembre-1 de gener).

Durant l'última setmana analitzada s'han fet 134.730 proves PCR i 90.383 tests d'antígens, dels quals un 10,95% han donat positiu, per sobre de l'interval anterior (9,45%). La recomanació màxima de l'OMS és del 5%. La mitjana d'edat de les persones positives se situa en els 42,68 anys.

Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 435.214 casos, dels quals 400.514 per PCR o test d'antigen. D'altra banda, s'han notificat 86 noves morts i el total acumulat és de 17.714: 11.007 en hospitals o sociosanitaris (+62), 4.409 en residències (+5), 1.009 en domicilis (+6) i 1.289 no classificats (+13).

Paral·lelament, a la Regió Sanitària de Girona es va produir una situació similar.

Pel que fa al nombre de casos, se'n van sumar 560 i va més que triplicar el nombre registrat el dia anterior. D'altra banda, es van notificar nou morts més. D'aquestes, vuit han tingut lloc a centres sanitaris i el restant encara no s'ha classificat.

Des de l'inici de la pandèmia han mort 1.430 persones. Entre el 2 i el 8 de gener es van declarar 47 defuncions, 44 la setmana anterior.

D'altra banda, el risc de rebrot va pujar 22 punts, fins a 544, mentre que la setmana del 26 de desembre a l'1 de gener era de 621. La bona notícia és que la velocitat de propagació del contagi va baixar tres centèsimes i es va situar en un valor d'1,06 (1,39 en l'interval anterior). La taxa de confirmats per PCR i TA era ahir de 266 per cada 100.000 habitants, i la incidència a 14 dies, de 520 (459 en l'interval anterior).

La pressió assistencial també va disminuir. Ahir hi havia 270 pacients ingressats actualment, tretze menys que en l'anterior balanç. Finalment, ahir hi havia 42 crítics, dos menys que dilluns.

D'altra banda, tot i que el brot decretat la setmana passada a l'hospital d'Olot està controlat, fonts de l'hospital van confirmar a aquest diari que la situació és delicada. Hi ha molta pressió assistencial i, en una setmana, s'han doblat els sanitaris contagiats. És per això que les restriccions se seguiran imposant fins que no millori la situació. També van augmentant els pacients crítics que es van derivant a altres hospitals. La matinada de dilluns a dimarts n'hi va haver un de més. Fonts del centre també van admetre que «és complicat determinar quins pacients i quins sanitaris contagiats són derivats del brot o no».

Amb l'objectiu de protegir els pacients i els professionals, es mantenen suspeses les visites a les unitats d'hospitalització fins a nou avís. Només es permet un acompanyant en els pacients en final de vida, les parteres i els menors d'edat.

A més, el circuit de comunicació entre els residents i les seves famílies serà el mateix que s'ha utilitzat en anteriors ocasions. Per una banda la trucada telefònica diària per part de l'equip mèdic per informar de l'estat del pacient sempre que així que es requereixi i per l'altra, la possibilitat de realitzar videotrucades entre pacients i familiars que facilita l'equip de treball social.

D'altra banda, fonts de l'hospital de Blanes han alertat que la situació és complexa. De moment, es manté l'activitat quirúrgica programada però els pacients han augmentat molt els darrers dies.

L'altre hospital de la corporació i que també forma part de la Regió Sanitària de Girona, el de Calella, sí que ha hagut de reduir l'activitat quirúrgica no urgent que requereix ingrés, i es dona prioritat als processos oncològics i en general a tota l'activitat no demorable urgent. També es manté oberta la unitat de cirurgia sense ingrés.

Finalment, el CAP de Calella compta amb un nou espai per reforçar l'activitat COVID-19 a la primària. Es tracta de l'hotel Summer, que durant aquest primer trimestre del 2021, concentrarà gran part de l'activitat del centre d'atenció primària calellenc.