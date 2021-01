El PP fitxa l'empresària Eva Trias com a número 2 de la llista al Parlament

El PP ha fitxat la gerent del càmping Illa Mateua de l'Escala, Eva Trias, com a «número 2» de la seva candidatura a Girona per a les eleccions al Parlament, tot fent tàndem amb la figuerenca Maria Àngels Olmedo, que encapçala la candidatura. El càmping va allotjar membres de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional desplaçats a Catalunya entre els mesos d'octubre i desembre de 2017, i Trias va denunciar haver patit pintades i amenaces per aquest motiu. L'ara candidata del PP, que és secretària de Societat Civil Català a Girona des de l'abril de 2019, va voler presentar una candidatura independent, Alternativa per l'Escala, a les municipals de l'any passat, però la Junta Electoral la va excloure per haver presentat la documentació fora de termini. Ara, farà una nova incursió en política de la mà del PP.

Segons expliquen des de la formació popular, el fitxatge de Trias pretén reforçar el partit com «l'alternativa més valenta al separatisme» a les comarques gironines. Els populars subratllen que Trias «va patir en primera persona les amenaces i assenyalaments dels separatistes després del cop contra l'Estatut i la Constitució». A més, consideren que la seva incorporació també contribuirà a «posar en valor el coneixement de la realitat dels autònoms i les petites i mitjanes empreses per part del PP», ja que Trias també va ser fundadora de l'Associació de Comerciants i PIMES de Sant Narcís Sud-Plaça Assumpció de Girona, l'any 2007, i ha estat col·laboradora del Consell de Comerç de Pimec de Girona entre 2009 i 2014, a banda d'haver participat en altres associacions empresarials.

«És una dona valenta que no s'acovardeix davant les coaccions del separatisme i, a més, té una trajectòria de disset anys com a empresària. Està molt conscienciada amb la falta de llocs de treball i oportuntiats a Girona arran de la crisi», considera la cap de llista, Maria Àngels Olmedo. Per la seva banda, Trias assenyala que «en aquests temps difícils hem de superar el bucle del procés i parlar dels problemes dels gironins, que s'han vist molt afectats per la gestió barroera del Govern».