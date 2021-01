El PSC proposa posar terra radiant a la plaça del Mig d'Olot

El Partit Socialista d'Olot proposa que s'instal·li un terra radiant a les zones transitables per vianants a la plaça del Mig per tal d'evitar patinades i caigudes quan glaça, que són «un clàssic» a la ciutat. Dies enrere i per tal d'evitar possibles accidents, l'equip de govern d'Olot va cobrir la super?fície de la plaça amb una malla de goma negra provisional, que ?anava fixada a terra per unes peces metàl·liques en la part central i amb gespa artificial en els laterals.

Segons afirma el partit municipal, la solució «presentada com a definitiva» de l'equip de govern «no arriba a resoldre el problema», a més de tenir un cost econòmic «considerable». Per aquesta raó, el PSC d'Olot proposa que estudiï la seva proposta, ja que és «una solució definitiva que funciona en alguns països freds del nord d'Europa».

D'altra banda, el partit socialista afirma que el terra radiant podria arribar a solucionar dos problemes, fondre les glaçades que es produeixen en el sector de pas de la plaça i portar aigua calenta procedent de la caldera de biomassa situada al soterrani de l'Antic Hospital de Sant Jaume pel funcionament de la calefacció a la casa Trinxeria, on hi han ubicats els serveis de Cultura de l'Ajuntament i Ràdio Olot.

Actualment la caldera de biomassa ja dona aigua calenta al geriàtric de l'Antic Hospital de Sant Jaume, a la plaça Mercat, a la Fundació d'Estudis Superiors, a la Caritat i al geriàtric Montsacopa. El partit socialista insisteix que la seva idea seria posar terra radiant «únicament als llocs per on han de passar els vianants, no a tota la plaça» i que és la «solució definitiva i de qualitat que la plaça del Mig mereix, donat que és un espai de la ciutat molt cèntric i concorregut».