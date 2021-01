Europa va tancant les escoles i l'Unicef avisa: «Els nens no s'ho poden permetre»

El primer ministre holandès, Mark Rutte, va anunciar dimarts un confinament total dels Països Baixos fins, com a mínim, el 9 de febrer en una decisió que també inclou les escoles. Els alumnes holandesos ja no van anar ahir a classe en una mesura per frenar la pandèmia que, a poc a poc, es va estenent per tot Europa. A la Repúblixc Txeca o a Croàcia han allargat unes setmanes més les vacances de Nadal i a Alemanya, a Gran Bretanya o a Àustria les classes són totalment telemàtiques (en el cas anglès amb excepcions per fills de treballadors essencials). Una postura dels governs que, tot i ser ben vista pels epidemiòlegs, és percebuda com a molt perillosa per part de l'Unicef. «Si els infants s'enfronten a un altre any de tancament d'escoles, els efectes tindran repercussió en les futures generacions», avisava la directora executiva de l'organisme de l'ONU per a la infància, Henrietta Fore, en un comunicat difós a escala mundial.

A l'altre costat, el que passa aquí, on el Govern aposta per la presencialitat amb suport de pediatres i altres professionals de les disciplines socials, a Portugal o França on, tot i el debat obert, les classes continuen sent presencials. «Creiem que les dades sobre la nova variant anglesa i sobre la penetració del virus no són prou clares per empènyer-nos a tancar escoles a França», recollia ahir el diari de Perpinyà L'Independant de boca de Jean-François Delfraissy, president del consell científic francès sobre la covid-19, en que també anunciava que sí que demanarà reduir de 3 a 1 (com passa a Catalunya) el nombre de casos postius necessaris per tancar un classe.

Una disposició, aïllar tots els alumnes d'una classe on s'ha detectat un positiu, que va deixar sense classes presencials els estudiants de 121 grups (6 a les comarques gironines) després que en un sol dia, dimarts, es confinessin més d'un centenar de grups. A Catalunya, com arreu d'Europa, aquests nens i nenes passen a fer educació telemàtica amb les limitacions d'accés que tinguin en funció de les seves circumstàncies personals. Un canvi de model educatiu que, a parer d'Unicef, «va ser devastador en la primera onada» i va afectar en «la capacitat dels infants per llegir i escriure, així com les seves habilitats matemàtiques» fent que s'hagin «deteriorat i les competències que necessiten per desenvolupar-se en l'economia del segle XXI han disminuït».

Les dures paraules d'Henrietta Fore tenen una mirada global, a escala mundial, on la desconnexió digital dels alumnes és més gran que a l'Europa Occidental, però en la primera onada a Catalunya també va haver-hi alumnes sense suficients recursos per seguir les classes online. Com passarà ara a Holanda, Alemanya o Anglaterra mentre, en un camí del mig, Itàlia ha decidit continuar amb la presencialitat a Primària i mantenir, en la majoria de regions, als seus domi licis els estudiants de Secundària. Una decisió que ha provocat les queixes dels mateixos estudiants. «Entenc els nois: el dret a l'educació és fonamental, jo també estaria enfadada. Tinc el deure de dir-los que el Govern ha fet tot el que havia de fer per tornar a l'escola. El maig de 2020, els metges em van escriure per demanar-me que tanqués l'escola i així va ser, avui rebo cartes de molts metges demanant-me que obri escoles: veuen les dificultats dels seus fills», explicava la ministra d'Educació italiana, Lucia Azzolina a la RAI.

I si Itàlia hi ha una clara divisió entre Primària i Secundària, i diferències regionals, a Alemanya Angela Merkel ha aconseguit marcar més la pauta entre els Lands i les classes presencials no tornaran fins al mes de febrer. A Gran Bretanya no hi ha data de tornada i, de moment, ni a Croàcia ni a la República Txeca ni a Eslovàquia han tornat a les classes després de les vacances de Nadal mentre que a Hongria fan el mateix que a Itàlia: Primària a classe i Secundària des de casa.

A l'altra cara de la moneda, a banda de Catalunya i de la resta de l'Estat o França, hi ha casos com els de Portugal o Bèlgica que, de moment, també continuen optant de manera majoritària per la presencialitat. A Grècia hi han tornat aquesta setmana després de dos mesos sense anar-hi, però només fins a Primària.