Figueres, Palamós i Olot, on més pugen els casos en l'última setmana

L'augment del contagi dels darrers dies és bastant equitatiu a tot Girona i Catalunya. Però si s'analitzen les dades detalladament, a la Regió Sanitària de Girona hi ha algunes Àrees Bàsiques de Salut que destaquen per l'ascens destacat de casos en una setmana. És el cas de Figueres, on els infectats s'han disparat i en una setmana s'ha passat de 116 a 203 casos (+87). Paral·lelament, el risc de rebrot al municipi també ha experimentat un increment plausible. Ahir ja era de 1.233 punts i es va situar en segona posició a Catalunya, per darrere de Vilafant, que era de 1.377. La velocitat de propagació del virus al municipi també és molt alta i ahir ja arribava a 2,14, la segona xifra més alta de Catalunya després de Sitges. Aquest paràmetre permet avaluar la possibilitat de contagi en un futur immediat. Segons Salut, la xifra ideal no hauria de sobrepassar el llindar d'1. En el cas de Figueres, l'indicador significa que cada cent infectats en poden contagiar uns 214 de mitjana aproximadament.

Seguidament, els casos a Palamós es mantenen alts, tal com va passar la setmana anterior. En la darrera setmana, s'han sumat 176 positius 49 més que la passada. Finalment, a Olot, on hi ha decretat un brot al geriàtric Montsacopa, els casos han augmentat fins a 103, 42 més que la setmana passada.

Finalment, respecte a les comarques gironines, el Ripollès es manté amb un risc de rebrot molt elevat de 1.182 punts. Dimarts, el gerent de l'hospital de Campdevànol, ja va alertar que el confinament de la comarca durant les festes de Nadal no «havia servit de gaire», ja que la incidència de casos encara és molt elevada. També va admetre que estan sorgint molts casos de reunions familiars de més de dues bombolles i va fer una crida a la responsabilitat social.