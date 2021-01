Els hospitals gironins comencen a desprogramar operacions no urgents

Davant l'augment progressiu de casos de COVID-19 i amb la previsió que els ingressos hospitalaris també creixin, alguns hospitals de la Regió Sanitària de Girona han començat a prendre mesures per tal d'alliberar llits d'hospitalització i professionals que donin suport a l'atenció dels pacients. Segons les últimes dades, hi ha 283 persones amb coronavirus ingressades als hospitals gironins, 43 de les quals són crítics. La dada d'ingressats no concorda amb la facilitada per Salut ja que, aquesta altra, només determina el nombre de gironins ingressats.

A l'hospital Trueta de Girona no s'han pogut obrir els quiròfans d'operacions programades de tarda que estaven previstes posar en marxa després de Nadal. Es tracta de quatre quiròfans que estaven operatius cada tarda de dilluns a dijous. Aquest tancament es fa en previsió a un increment de la pressió assistencial per l'ingrés de pacients amb COVID-19, com ja s'ha començat a notar. No ha estat necessari desprogramar pacients perquè ja no s'havien programat aquestes intervencions. Des de l'hospital s'estan prioritzant totes les operacions quirúrgiques no ajornables, principalment oncològiques i urgents.

Pel que fa a l'hospital de Calella, de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva (CSMS), també s'ha optat per prendre mesures davant l'augment de la pressió hospitalària. En el seu cas, s'han reduït les operacions no urgents que requereixen ingrés. Com en el cas del Trueta, es dona prioritat a les intervencions oncològiques i a tota l'activitat no ajornable que sigui urgent. El que sí que es manté oberta és la unitat de cirurgia sense ingrés.

A la Garrotxa, l'hospital d'Olot ja va desprogramar la setmana passada les intervencions quirúrgiques amb ingrés i actualment es prioritzen aquelles que siguin urgents i oncològiques, mentre que la cirurgia sense ingrés es manté operativa.

Pel que fa a l'hospital de Palamós, els quiròfans només estan operatius per a urgències i neoplàsies i hi ha entre un i dos quiròfans operatius per a intervencions que no requereixen ingrés hospitalari. L'hospital no programarà altres tipus de cirurgies amb ingrés fins que la pressió de pacients amb COVID-19 ho permeti.

Per altra banda, els Hospitals de Blanes i Figueres mantenen tota l'activitat quirúrgica programada amb normalitat. En el cas del centre alt-empordanès per ara no es preveu que es desprogramin operacions, consultes ni proves. Si augmenta la pressió dels pacients crítics en els propers dies, s'optarà inicialment per fer desprogramacions puntuals. A nivell estructural, en cas que augmenti la pressió d'Urgències, es podria reobrir l'Espai de preingrés, ja que encara es mantenen les instal·lacions que es van habilitar al mes d'octubre.

A Salt, l'hospital Santa Caterina manté les mesures preses el passat mes d'octubre i seguirà prioritzant com fins ara les intervencions urgents que no siguin ajornables, les operacions oncològiques i la cirurgia major ambulatòria.

Per últim, l'hospital de Campdevànol encara no ha recuperat les intervencions quirúrgiques amb ingrés després del brot detectat el mes de desembre i que va obligar a derivar els malalts no COVID-19 a altres hospitals. Un cop superat el brot, el centre ja torna admetre ingressos de pacients no contagiats, però es manté la suspensió d'operacions que requereixin ingrés i només es fan intervencions d'urgència i cirurgia major ambulatòria.

El creixement de casos és constant i tal com va avançar aquest diumenge la consellera de Salut, Alba Vergés, a partir de 500 ingressats a les UCIs, la desprogramació serà generalitzada. Ahir ja n'hi havia 493.

D'altra banda,els centres d'atenció primària (CAP) han augmentat l'activitat global, relacionada amb la COVID-19 i altres patologies, entre un 10 i un 25% en una setmana, va indicar el president de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC), el doctor Antoni Sisó a ACN. Infermeres i metges assenyalen que els CAPs estan notant l'increment de casos de coronavirus dels últims dies a la vegada que han assumit la vacunació de la COVID-19. «Se'ns solapa la prevenció amb l'atenció directa», va dir la presidenta de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC), Alba Brugués, que va explicar que estan vacunant fent hores extra. En qualsevol cas, Brugués i Sisó es van mostrar convençuts que la Primària ha de liderar la vacunació. «Les infermeres d'atenció primària han de liderar la vacunació», va insistir la presidenta de l'AIFiCC, que considera que els equips de vacunació s'han de muntar des dels territoris: «Les necessitats, les sabem les que estem al peu del dia a dia». «Ens volem fer responsables de l'administració, seguiment i control de la vacuna», va afirmar Sisó.