L'aeroport tanca el 2020 amb una caiguda del 91,1% de passatgers

L'aeroport de Girona-Costa Brava ha confirmat els pronòstics més negres i ha tancat l'any 2020 havent rebut només 172.213 viatgers, una xifra que suposa una caiguda del 91,1% respecte al 2019. Les instal·lacions de Vilobí d'Onyar s'han vist greument perjudicades per les restriccions de mobilitat derivades de la pandèmia, i s'han convertit en el segon aeroport de la xarxa d'Aena amb una major caiguda, superat només pel de Reus. L'única nota positiva amb què l'aeròdrom gironí tanca el 2020 són les mercaderies, que han crescut un 318%; més que en qualsevol altre aeroport de l'Estat.

Durant el mes de desembre, hi va haver només 1.092 viatgers que utilitzessin les instal·lacions de l'aeroport de Girona, segons les dades fetes públiques ahir per Aena. Això significa una caiguda del 97,1% respecte al mateix mes de l'any 2019. Aquest hivern, l'aeròdrom gironí s'ha vist perjudicat, a banda de les restriccions per la pandèmia, per la decisió de Ryanair de tancar la seva base, de manera que la companyia de baix cost irlandesa -que habitualment transporta el 70% dels viatgers que utilitzen les instal·lacions- no té previst operar cap vol des del passat mes d'octubre i fins a finals de març.

Les males dades de desembre, doncs, no han fet més que confirmar que aquest ha estat un any pèssim per a l'aeroport gironí, ja que els 172.213 viatgers que ha rebut es troben molt allunyats de l'1,9 milions que el van utilitzar durant l'any 2019. I això que el 2019 tampoc havia estat un any excessivament bo per a les instal·lacions de Vilobí, ja que van rebre un 4,3% menys de passatgers que durant el 2018 i van tancar l'any per sota dels dos milions d'usuaris (concretament, 1.933.049).

Ara, però, la pandèmia ha deixat en una situació difícil les instal·lacions de Vilobí. Malgrat que gener i febrer van començar amb les xifres habituals, al març ja va entrar en vigor l'estat d'alarma i es van tancar les fronteres, de manera que al llarg de la primavera l'aeroport de Girona pràcticament només va servir per a l'arribada de mercaderies, i molt especialment de material sanitari. A partir de l'1 de juliol van poder arribar els primers turistes, però els vols anaven mig buits i va haver-hi companyies, com la britànica Jet2, que ja van optar directament per cancel·lar les seves operacions des de Girona durant tot l'estiu i aplaçar-les pel 2021. A això se li va sumar la ràpida arribada de la segona onada, molt abans del previst, de manera que el turisme de juliol i agost -que habitualment són els millors mesos per a l'aeroport- va ser molt inferior a l'habitual. A partir de la tardor, la decisió de Ryanair de no volar durant la temporada d'hivern des de les instal·lacions de Vilobí va fer que no hi hagi vols comercials a l'aeroport des d'octubre fins a març.

Aquesta escassetat de vols ha fet que, al llarg de tot l'any, només s'hagin realitzat un total de 9.991 operacions, el que significa un 45,35 menys que l'any anterior. Durant el mes de desembre, el nombre d'avions que han aterrat o s'han enlairat de l'aeroport gironí ha estat de 719, el que ha suposat un descens del 26,2% respecte al desembre de 2019.

L'única nota positiva que ha registrat l'aeroport durant aquest 2020 fa referència al transport de mercaderies, un aspecte habitualment secundari -ja que es tracta d'un aeroport bàsicament enfocat el turisme, especialment a l'estiu- però que ha guanyat rellevància en els darrers mesos. Durant el 2020 es van transportar fins a 327.105 quilos, el que suposa un 318,1% més que l'any anterior. Aquest creixement també s'ha vist reflectit en les dades de desembre, quan es van transportar 21.970 quilos, el que significa un augment del 150,7%.

Pel que fa a l'aeroport de Barcelona-el Prat, la xifra de passatgers es va desplomar un 75,8% durant el 2020 respecte a l'any anterior, fins als 12,7 milions. Es tracta del segon aeroport amb el major nombre de viatgers de la xarxa, només superat per l'aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas, amb 17,1 milions (-72,3%). Pel que fa al nombre d'operacions, se'n van registrar 122.638, xifra que representa un descens del 64,4% amb relació al 2019.