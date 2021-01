L'onada de fred es fa notar a cotes més baixes per la inversió tèrmica

L'onada de fred segueix afectant les comarques gironines i està previst que s'allargui els pròxims dies. El fred més intens es va fer notar ahir de valent durant la matinada i la tarda a l'interior i a les valls de la província. I és que la inversió tèrmica és la protagonista de les últimes hores, ja que l'aire fred ha baixat cap a les valls i en punts de l'interior, cosa que genera un ambient gèlid en zones que no són muntanyoses.

Això es pot comprovar amb els registres més destacats d'ahir. Das va tornar a encapçalar el rànquing de les temperatures més baixes de la província, amb 9,1 graus sota zero. Una estació meteorològica que està situada a l'aeròdrom. També en una vall es va donar ahir una temperatura molt gèlida, com els -5,8 graus de Sant Pau de Segúries, al Ripollès. A la Garrotxa, la fred també està instal·lada de fa dies, des de les nevades del cap de setmana de la borrasca Filomena. A la Vall d'en Bas la mínima va baixar fins als 5 graus sota zero i a Olot, fins a tres graus negatius. A d'altres fondalades en àrees de l'interior, com a Vilobí, el mercuri va caure fins als 4 graus negatius i a la ciutat de Girona, fins als 3,2 sota zero.

Fruit de la inversió tèrmica es pot veure que en zones on diumenge o dilluns hi havia mínimes molt baixes, en canvi, ahir s'assimilaven a àrees de molt menys altura. A Ulldeter ahir la mínima va ser molt més alta, per exemple, que a Girona, amb -2,3 graus.

Un indret de la província on encara hi ha la petjada de la borrasca Filomena és Sant Hilari Sacalm. Si bé les màquines llevaneus i els treballadors i veïns han netejat els carrers per poder-hi circular sense perill, encara ahir hi havia muntanyes de neu convertides ja en gel en molts punts de la vila. En aquest punt de les Guilleries, la borrasca hi va deixar gruixos destacats durant el cap de setmana i ahir, molts veïns que anaven a primera hora pel carrer anaven ben abrigats, amb gorro i bufanda per evitar l'ambient gèlid. Segons les dades de Meteoguilleries, que són públiques a Internet, ahir la mínima va caure fins als 1,2 graus negatius. Tot i que la sensació de fred era molt més crua.

Les màximes ahir en canvi van pujar de valent en molts punts de la província, sobretot en punts propers a la costa o on bufava el vent. A Sant Pere Pescador, a dos quarts de tres de la tarda hi havia ja 17,2 graus, segons el Meteocat. I a la ciutat de Girona, on havia gelat de bon matí, ja s'havia escalat fins als 15,7 graus.