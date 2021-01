Les morts pel brot del geriàtric de Salou ja augmenten fins a dinou

El Departament de Salut va confirmar ahir dues defuncions més pel brot de coronavirus a la residència i centre sociosanitari STS Salou que eleva a dinou la xifra de residents morts. El centre acumula 94 pacients positius acumulats per aquest brot, divuit dels quals ja van donar negatiu en les proves PCR que van fer-los dimarts. També hi ha set pacients negatius que no han passat la malaltia i dotze que continuen derivats en centres hospitalaris o sociosanitaris. A l'inici del brot la residència tenia 134 usuaris, de manera que vuit de cada deu residents s'han contagiat de coronavirus, així com 42 treballadors. Ahir es van incorporar a treballar set empleats més.

D'altra banda, la residència de Solsona va registrar cinc noves defuncions per coronavirus i, en total, la xifra de morts s'eleva a dotze des que es va detectar el brot a finals d'any. En un comunicat, l'Ajuntament assegura que ara, quan fa dues setmanes de la seva detecció, el brot es troba en el seu punt més àlgid. Pel que fa al personal, ahir es van realitzar proves PCR a quatre treballadores que finalitzaven l'aïllament i el resultat va ser negatiu, així que ja es podran reincorporar. A més, en els darrers dies s'ha contractat més personal.