Nou impuls econòmic per fer viable l'escorxador comarcal del Ripollès i posar-lo al dia

L'escorxador comarcal del Ripollès inicia una nova fase per deixar de ser deficitari i adaptar-se a les normatives. Des del 2011 que no s'hi fan millores importants i ara cal posar-lo al dia per garantir la viabilitat d'un servei "essencial" per al sector primari de la comarca. "Sense l'escorxador, moltes explotacions haurien de tancar", admet la seva presidenta, Manoli Vega, que subratlla que ha arribat el moment que els ajuntaments hi "apostin" i participin en l'ampliació de capital que s'ha fet per valor de 60.000 euros. Actualment el 20% del capital és privat i dels 19 municipis, només n'hi ha 6 que hi donen suport. Xifren en uns 200.000 euros necessaris com a mínim per al "pla de xoc" amb les millores essencials que cal fer-hi.

L'escorxador comarcal del Ripollès està situat a la carretera de Sant Joan de Ripoll i és de baixa capacitat. Durant el 2020 s'hi van fer un total de 10.581 sacrificis animals, sobretot caps d'oví (5.696), porcí (2.893) i boví (1.205). I en menor quantitat, també va entrar cabrum (762) i equí (25). En xifres absolutes representa un 11% menys que l'any anterior, quan se n'havien sacrificat 11.881.

Es tracta d'un servei "essencial" per als ramaders de la comarca. En cas de no tenir-lo, haurien de desplaçar-se a altres comarques per portar el bestiar a sacrificar i això els comportaria un increment de temps i costos molt important. "Sense l'escorxador comarcal, segurament es posarien en perill moltes petites explotacions i cal apostar-hi i encara més ara", explica la presidenta de l'escorxador i regidora de Promoció Econòmica de Ripoll, Manoli Vega. Remarca que és una peça important per a la reactivació de l'economia en plena pandèmia i per posar en valor els productes del Ripollès.

Un "pla de xoc" de com a mínim 200.000 euros

L'escorxador està passant per moments de dificultats. "És una empresa deficitària i cal fer-hi inversions per posar-la al dia", remarca Vega. S'està treballant en un pla de viabilitat i assenyala que l'únic manera de revertir la situació és fer-hi les millores necessàries que s'arrosseguen des de fa anys. Calculen que el "pla de xoc" costarà com a mínim 200.000 euros per adaptar-lo a les noves normatives i incorporar millores com eficiència energètica.

És per això que s'ha fet una ampliació de capital per valor de 60.000 euros i s'ha fet una crida als ajuntaments que encara no hi participen que apostin per aquest servei. Actualment només hi ha 6 ajuntaments del 19 que hi donen suport. Se'ls ha fet arribar una carta on se'ls informa dels imports estimats en la compra d'accions per a cada ajuntament que vulgui formar-ne part. Per Vega, aconseguir que hi entrin tots els ajuntaments serà clau per poder aspirar a futurs ajuts i subvencions perquè es veurà com al darrere hi ha tot el territori.

La nova línia d'ajuts de la Generalitat

A finals de l'any passat la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, va anunciar a Ripoll la creació d'una nova línia d'ajuts per a escorxadors petits per afavorir les millores i garantir la seva viabilitat. La primera convocatòria estava dotada amb 150.000 euros però el 2021 i 2022 està previst que n'hi hagin dues més per valor de 600.000 euros cadascuna. L'escorxador de Ripoll ja ha sol·licitat 10.000 euros en la primera convocatòria i preveu sol·licitar també diners de les altres dues. Enguany, a més, la convocatòria també estarà obert a centres logístics i sales de manipulació a banda dels escorxadors de baixa capacitat.

L'escorxador comarcal del Ripollès es va posar en marxa el 1990, fa 29 anys al polígon de la Barricona de Ripoll. L'última millora important va ser el 2011 amb la construcció d'una depuradora i altres obres per un import de 400.000 euros.