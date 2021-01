Teresa Jordà critica que el PSC insisteixi a celebrar els comicis

La candidata d'ERC per Girona, Teresa Jordà, es va mostrar ahir sorpresa que els socialistes «insisteixin en el fet que s'han de convocar les eleccions tant sí com no» per sobre del que apunten els criteris sanitaris; un fet que va considerar especialment greu perquè el seu candidat, Salvador Illa, és el ministre de Sanitat.

«Veiem com alguns partits han optat per pressionar el Govern i posar els interessos partidistes per sobre dels del conjunt de la ciutadania», va dir Jordà, que va defensar que les eleccions al Parlament s'han de convocar «primant criteris sanitaris i garantint el dret a vot de tothom».